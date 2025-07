Léčba arogance. Ministryně Decroix má ve věci bitcoinů pravdu, je to tak blbé, až je to trapné

Komentář 18:00

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix přijetí peněz od kriminálníka odsouzeného za špinavého obchody v temných zákoutích internetu bývalým ministrem za ODS/Spolu komentovala slovy „je to tak blbé, až je to trapné“. Jí samotné ale evidentně není ani blbé, ani trapné dále mrhat peníze daňových poplatníků za odhalení toho, co od počátku všichni víme.