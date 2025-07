Na havárii s nekoordinovaným koordinátorem má díl viny ministryně spravedlnosti

Koordinátor bitcoinové kauzy David Uhlíř se chtěl nejprve s případem seznámit, zkoumat časovou osu a následně se měl věnovat zadání auditu k postupům ministerstva. Původně chtěl celé kauze obětovat prázdniny (byl jmenován 19. června), nicméně ministryně spravedlnosti v pondělí uvedla, že pan Uhlíř předčasně končí a nenapíše ani zprávu, kterou měl odevzdat na konci srpna. Podle pondělního prohlášení ministryně úspěšně splnil svěřené zadání.

I prvňáčkovi musí být jasné, že pan Uhlíř zadání nesplnil. Koordinátor na odchodu odmítl nastalou situaci jakkoli komentovat, což poměrně přirozeně otevřelo dveře spekulacím.

Nevítaný návrat kauzy

Pokud se paní Decroix a s ní celá ODS domnívaly, že jim David Uhlíř, renomovaný advokát a bývalý soudce Ústavního soudu, vyrobí alibi a obětuje pro ně svou profesní pověst, ošklivě se spletly. Paní ministryně se též zmýlila v odhadu, že když nevysvětlí předčasný konec koordinátora a obrní se mlčením, všichni se s tím spokojí. Opak je pravdou.

Velice pravděpodobné se jevilo vysvětlení, že koordinátor musel skončit proto, že chtěl do zprávy napsat, že smlouva mezi ministerstvem spravedlnosti a odsouzeným drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským byla od počátku neplatná, protože ministerstvo se odhodlalo přijmout prostředky pocházející z trestné činnosti a ty panu Jiřikovskému nikdy právoplatně nepatřily. Bez vysvětlení předčasného zrušení Uhlířova postu vypadal celá akce dost podezřele. I prezident republiky Petr Pavel se nechal slyšet, že šarádě na ministerstvu nerozumí a to rozhodně nepatří mezi exponenty opozice.

Časem by se určitě vynořila i jiná „vysvětlení“ založená na odhadech či spekulacích, co vše mohlo vést ke krachu koordinátora. Uhlířův předčasný konec však dával smysl v situaci, kdy on chtěl něco vyšetřit, udělat závěry pro veřejnost a ministryni se to nehodilo do krámu a proto jeho post bez vysvětlení zrušila. Jiné vysvětlení do středy nebylo. Teprve od středečního odpoledne víme, že Uhlířův post zanikl, neboť prý splnil svůj účel, už byl zbytečný. Avšak o několik hodin později jsme se dověděli, že vlastně nezanikl, že přeci jenom nějakou zprávu dostaneme, když už veřejnost, média i koaliční strany tolik otravují.

Můžeme se samozřejmě posmívat původnímu požadavku na koordinátora, aby komunikoval s veřejností a vysvětloval kroky ministerstva. Advokát Uhlíř byl skoupý na slovo a kromě prohlášení, že problematice bitcoinů prakticky vůbec nerozumí, neřekl nic. Zajisté, pan Uhlíř nesplnil původní zadání, ale těžko mu to vyčítat.

Do dneška mlčela ministryně Decroix jako sfinga a dnes odpoledne se nemohla vynadivit tomu, že okolo jejích náhlých kroků se vyskytly spekulace. Teprve dnešní prohlášení pana Uhlíře rozptýlilo pochyby, zda měl plnou podporu úředníků. Prý s ním aparát ministerstva plně spolupracoval, což je dobře. Avšak spekulacím o neochotě úředníků je opět těžké se divit, vždyť od počátku se politici, s premiérem Fialou a ministrem financí Stanjurou v čele, snažili veškerou vinu svalovat na úředníky. A kde jinde by bylo příhodné takové „najít“ než na ministerstvu spravedlnosti?

Nové ministryni na věrohodnosti nedodávají ani její vlastní kroky, stížností k nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové si vymohla kontrolu dozorujícího státního zástupce Dragouna, který měl prý nedostatečně komunikovat. Uvidíme, na co kontrola přijde, nicméně je hloupé, že ministryně je zjevně ze všech stran obklopena lidmi, kteří „špatně komunikují“.

Ministryni nemůže být po vůli, že se bitcoinová kauza vrací znovu do centra pozornosti veřejnosti i médií a navíc jako na potvoru se do Česka vrátil Tomáš Jiřikovský, „dárce“ bitcoinů, který je iniciátorem kauzy. Kdyby ten chtěl veřejnosti něco říci, musela by to ministryně vyhodnotit jako další špatnou komunikaci.

Na tiskové konferenci bylo vidět, jak je ministryně Decroix zklamaná z toho, že nemá kauzu „z krku“, jak už si od pondělka myslela. To je zásadní omyl, podobně jí vůbec nepomůže popohánění policie.

Stěrače stírají, koordinátor koordinuje

Dnešní vysvětlování na tiskové konferenci potvrdilo, že funkce koordinátora byla zbytečná, jen dekorativní a vlastně nic nepřinesla. Ministryně nebyla schopná taxativně vyjmenovat, co vše pan Uhlíř pro ministerstvo udělal, kromě bezelstného, že koordinátor koordinoval.

ODS se bitcoiny vracejí jako bumerang a vracet se budou, bez ohledu na skutečnost, že na stranických preferencích se projevily minimálně. Žádná zázračná a sympatická ministryně je téhle patálie nezbaví. Decroix opravdu mohla být koalici Spolu mnohem platnější v kampani. A můžeme-li nalézt nějaké poučení již nyní, pak jedno hodně staré. Je mnohem snazší dělat poslance, který de facto za nic neodpovídá, a pěstovat svou popularitu prostřednictvím sociálních sítí, selfíček a vtipných jednovětých postřehů než řídit ministerstvo a zmírňovat škody, které někdo způsobil neodpovědným a dost možná i kriminálním jednáním.

Připojme též jednu připomínku pro Evu Decroix osobně: mnohonásobným úporným opakováním slova komunikace dialog nevzniká.