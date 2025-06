Plán vládní koalice: Pořádně to rozmažeme a počkáme, až smrad vyvane

Věděl náměstek ministra spravedlnosti za Starosty Karel Dvořák o plánu ministra Blažka na „vyprání“ několika miliard v kryptoměnách pro pana Jiřikovského? Nevíme, byť jej do případu svorně zatáhly místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová a čerstvá ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Obě mají k dispozici e-mail, který pana náměstka „usvědčuje“.

Počínání obou dam má svou politickou logiku a ke shodě je přivedla náhoda. Paní Schillerová, v souladu s rétorikou, jíž používá hnutí ANO, tedy: vláda se podílí na praní špinavých peněz. Paní Decroix se zase e-mail hodí k tomu, aby do kauzy namočila i Starosty, kteří se doposud snažili stát stranou. Náměstek Dvořák tvrdí, že k němu se dostala jen nezávazná nabídka advokáta pana Jiřikovského. Nic víc.

Nová a nová porušení pravidel

Na bitcoinové kauze je asi nejdepresivnější, jak stále vyplouvají na povrch nová a nová porušení pravidel. Česká kryptoměnová asociace upozorňuje na závažná pochybení státu, který porušil evropské nařízení MiCA i zákony proti praní špinavých peněz. Nebo neuvěřitelná skutečnost, že soudního znalce, který si nevšiml toho, že v peněžence je 12 miliard, si platil sám „dárce“, tedy pan Jiřikovský. Že advokát zastupující pana Jiřikovského Kárim Titz je velmi dobrým známým Pavla Blažka a takřka firemním právníkem občanských demokratů. Nyní se o pana Titze zajímá i advokátní komora, zejména s otázkou, zda neporušil zákon o praní špinavých peněz.

Bagatelizaci problému ze strany koalice Spolu nejlépe vystihuje titulek rozhovoru, který Hospodářským novinám poskytl šéf lidovců Marek Výborný: „Lidi víc zajímá bydlení než bitcoinová kauza. Odezní to a volby vyhrajeme.“ Opozice prý případ zneužila a ministr Blažek jednal v dobré víře, mnohem horší je prý to, co hrozí návratem Andreje Babiše k moci.

Všimněme si, jak snaživě pan předseda Výborný bagatelizuje skandální počínání koaličního politika, které se prokazatelně událo, a jak úpěnlivě straší něčím, co si vyfabuloval ve své hlavě. Tuto taktiku přijali všichni, včetně koalici nakloněných novinářů. Prý za kauzu mohou nějaké temné kořeny ODS a prý je zásadní, zda se na věci podíleli úředníci, tedy stát.

Nic proti téhle obraně, je projevem svobodné vůle a schopností koalice Spolu, nicméně se vyhýbá podstatným otázkám. Za prvé, úředníkům někdo dal pokyn a ti na jeho základě konali v mezích zákona. Že o věci věděl premiér a ministr financí, je zřejmé. Připomeňme si dobu před vypuknutím aféry, kdy ministr spravedlnosti Blažek říká Deníku N: „Je to ultračisté. Já to mám prokonzultováno na nejvyšších místech, všichni o tom vědí a mám to velmi dobře schválené. Nemůže to být nic špatného, naopak, naopak.“

Pro premiéra to byla „historka“, pro ministra financí „politicky i reputačně problematická“ kauza. Všichni z ODS se pak schovávají pod deštník sousloví „eticko-politický aspekt“. Nikdo se nevyjadřuje k tomu, že ministr spravedlnosti se domluvil se zločincem, zanedbal všechna pravidla obezřetnosti a obešel mnoho zákonů a nařízení a výsledkem je, že zločinec zmizel s podstatně vyšší sumou, než inzeroval ministr, v Asii. Avšak díky ministru Blažkovi už si neodsedí zbytek trestu a bude se nám smát. Pokud jej nenajdou ti, kterým sám měl peníze odcizit. Tolik k „eticko-politickému aspektu“.

Kdo bude další?

Voliče by určitě zajímalo, proč dva nejvýznamnější představitelé ODS Pavla Blažka nezastavili, případně se jej nezeptali na podrobnosti. Odpověď mohou dát výhradně zainteresovaní, nikdo jiný. Zda úředníci zanedbali nějakou povinnost, to lze vyšetřit, dohledat a prozkoumat, případně trestně stíhat. Politické rozhodnutí o spolupráci s odsouzeným tvůrcem virtuálního tržiště pro obchod s drogami, zbraněmi a falešnými identitami zákon nepostihuje. O to důrazněji by se k němu měli odpovědní politici postavit.

Pokud ne, naskýtá se otázka, jací další zločinci u vládní koalice najdou pochopení a pomocnou ruku. Vždyť řada podvodníků a defraudantů se za část kořisti ráda dohodne se státem. A že to v tomto volebním období už neprojde, je jasné. A v tom příštím, opět pod vlajkou hodnotové politiky? S ledovým klidem.