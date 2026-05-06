Blažkovy bitcoiny „pro stát“ mohou občanské demokraty ještě velmi bolet

Od policejního obvinění k soudnímu rozhodnutí vede dlouhá cesta, zvláště v Česku a u politiků. Nicméně ODS se ocitá před problémem, který dosud vytrvale popírala. Strana, tehdy vedená profesorem politologie Petrem Fialou, hlásala svorně, že se nic nestalo, ministr Blažek nic neprovedl a vše je v pořádku. Fakt, že opustil ministerskou funkci, byl vydáván za vzorový počin v oboru politické kultury.
Tímhle způsobem se občanští demokraté vytrvale vyhýbali debatě na téma spolupráce vlády se zločinci za účelem vylepšení státního rozpočtu. Téhle historce zdatně nahrávala i Blažkova následovnice a spolustranice Eva Decroix, ta nechala vypracovat audit, který hází veškerou vinu na náměstka Radomíra Daňhela.
Kdyby to bylo skutečně tak prostoduché, jak nám to servíruje ODS, pak se rovnou může vyvěsit ceník pro zločince s tím, že tentokrát to příslušný náměstek řádně prozkoumá a ti, kteří u prověrky uspějí, budou zařazení do vládního programu „Prachy od gangsterů nesmrdí“.
„Modří“ musejí zareagovat
Nyní, v konfrontaci s faktem, že policie vyhodnotila jako zločin, pokud stát spolupracuje na legalizaci výnosů z kriminality, musejí „modří“ zareagovat. Zvláště pak v situaci, kdy sebestylizace ODS je postavena na tvrzení, že jsou představiteli hodnotové politiky a stojí na stráži demokracie a právního státu. Ba co hůř, i koaliční partneři mají máslo na hlavě, kromě trošky slaboučkých námitek neudělali nic, setrvali ve vládě a tvářili se, že se nic nestalo.
Možná se rozpoutá debata na téma, co je to vlastně ta hodnotová politika. Jestli těm „správným“ je dovolena spolupráce s podsvětím, protože to myslí dobře, a těm „zlým“ je třeba připisovat vždy jen ty nejhorší úmysly. Ale spíš se žádná debata konat nebude. Všichni, kteří mají máslo na hlavě, budou zarytě mlčet a média se příliš angažovat nehodlají, protože opozici je potřeba pomoci a ne házet klacky pod nohy.
Občanští demokraté mohou nadále doufat, že se tahle aféra přes ně přežene, jejich ministr spravedlnosti zůstane bez trestu a odnese to někdo z jeho podřízených. I to je možné, stejně jako je možné, že miliardová kauza bude pro média nezajímavá a strana může získat pocit, že to přežije „v pohodě“.
Jenže způsob, jakým se kauza promítne do rozhodování voličů, je těžko predikovatelný. Už dnes jsou ODS a její satelitní strany z koalice Spolu v očích mnoha voličů symbolem setrvačnosti a až křečovité snahy udržet se u moci. Může ODS a spol. zůstat v klidu, když se občanům nabízí už dnes strana Martina Kuby, který není ani oligarchou, ani nepřítelem demokracie? Proti téhle politické konkurenci je moralizování k ničemu. A navíc se může do voleb objevit někdo další, také nový, kdo jen nestraší. A tuzemský volič miluje nové nabídky.