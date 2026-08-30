Osudová bitva pro Čechy i Maďary. Před 500 lety došlo k přeformování střední Evropy

Jan Kudrna
Názor   10:30
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Král je mrtev. Takto zachytil vyzvedávání těla Ludvíka Jagellonského malíř...

Král je mrtev. Takto zachytil vyzvedávání těla Ludvíka Jagellonského malíř Bertalan Szekely. | foto: Profimedia.cz

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Bitva u Moháče byla kvůli smrti českého krále Ludvíka Jagellonského a vymření jeho dynastie osudová pro Čechy, ale ještě více pro Maďary. Právě jejich houževnatost v těžkých dobách by měla být poučná i dnes.

Pro posledních sto let našeho česko-slovenského vývoje jsou významné „osmičkové roky“, až jsme trochu v jejich zajetí. Letošní rok přitom přináší mimořádné výročí události, která nejenom ovlivnila naši zemi, ale zásadně ji přesáhla. Konkrétně se jedná o hodně kulaté výročí 500 let od bitvy u Moháče, která proběhla 29. srpna roku 1526.

Střídání dynastií

Došlo k ní sedmdesát let poté, co byla pod velením Jánose Hunyadiho u Bělehradu zastavena turecká expanze dále do Uher a potažmo do celé Evropy. Tentokrát se již ale úspěch neopakoval. Naopak, u Moháče došlo k porážce vojsk českého, uherského a chorvatského krále Ludvíka II. Jagellonského, který při snaze o únik našel ve zdejších močálech smrt. Důsledky této události byly dalekosáhlé a v některých směrech katastrofální.

„Moháč“ ukazuje, že 160 let je sice dlouhé období z hlediska lidského života, ale z pohledu historie se jedná jen o epizodu, po které může být všechno jinak.

Především došlo na 160 let k faktickému vymazání Uher z mapy světa. Převážná část kdysi mohutného království byla obsazena Turky, kteří na severu postoupili až na Dunaj k Bratislavě. Dále došlo k vymření česko-uherské větve Jagellonců po meči a uvolnění trůnu v obou královstvích.

Na základě předchozích sňatkových smluv měl trůn připadnout Habsburkům, konkrétně švagrovi zemřelého Ludvíka Ferdinandovi, prvnímu toho jména. Takto byl položen ve formě personální unie základ Podunajské monarchie, později v 19. století označované jako Rakouské císařství a ještě později pak jako Rakousko-Uhersko.

Pro české země nástup Habsburků neznamenal nic ani tragického, ani vynuceného. Ostatně české stavy Ferdinanda svým králem zvolily. Nejprve odmítly závaznost předchozích sňatkových smluv a český trůn označily za volitelný, aby se po vymožení rozsáhlých korunovačních kapitulací stejně přiklonily k habsburskému kandidátovi.

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Neblahé důsledky přineslo teprve o necelých sto let později povstání stavů v českých zemích, po jehož porážce jiný Habsburk, tentokrát Ferdinand II., stavovské představitele přísně potrestal a v podstatě nahradil českou šlechtu aristokracií z jiných svých dědičných zemí.

Maďar se nikdy nevzdává

Jak již bylo řečeno, pro Maďary měla bitva u Moháče okamžité a bezprostředně tragické následky. Nicméně prokázali svou mimořádnou houževnatost. Myšlenky na vlastní stát se nikdy nevzdali a přes mnoho porážek neustali v hájení svých stavovských privilegií proti Habsburkům, kteří se i v Uhrách snažili o nastolení absolutismu.

Vyvrcholením tohoto maďarského úsilí bylo rakousko-uherské vyrovnání, tedy faktické rozdělení habsburského mocnářství na dvě části spojené pouze některými společnými státními záležitostmi a osobou panovníka. Uhersko se vrátilo na scénu dějin v celém svém rozsahu. I když pouze na padesát let. Porážka v první světové válce přinesla Maďarům tragické důsledky v podobě rozdělení země. Pro Čechy se naopak jednalo o příležitost k obnově vlastní státnosti.

Nic netrvá věčně

Ve vztahu k dnešku může již poměrně vzdálená bitva u Moháče připomenout jedno. Jako lidé máme přirozenou tendenci vše poměřovat vlastní existencí: co se děje teď, zdá se být jedinečné, dosud nevídané a dané jednou provždy. Opak je pravdou, nic netrvá věčně.

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My Češi si pravděpodobně tuto skutečnou historickou událost připomínat příliš nebudeme. V Maďarsku je ale situace dost odlišná. Mnozí lidé byli překvapeni, když se v kampani před tamními letošními parlamentními volbami objevovaly plakáty s mapou Velkých Uher. „Moháč“ ale ukazuje, že 160 let je sice dlouhé období z hlediska lidského života, ale z pohledu historie se jedná jen o epizodu, po které může být všechno jinak.

A v tomto směru nynější kulaté středoevropské výročí může být také zajímavou příležitostí pro naši vlastní reflexi.

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