Nesmyslná a krutá. Bitva u Verdunu je i po 110 letech varovným symbolem znesvářené společnosti

Pro představu: každý měsíc bitvy přinesl průměrně kolem 70 tisíc padlých, raněných a nezvěstných. Územní zisky či ztráty přitom byly zanedbatelné. Frontová linie se koncem roku 1916 nacházela přibližně tam, kde v únoru začínala.
Verdun byl příkladem průmyslového zabíjení bez zjevného výsledku. Zároveň se však stal i symbolem odhodlaného francouzského odporu se slavným „Neprojdou!“. Ve francouzské národní paměti dodnes představuje Verdun symbol vůle nevzdat se, zatímco v německé je připomínán především jako ztělesnění nesmyslnosti a krutosti první světové války.
Opotřebovat a vykrvácet
Vraťme se však na začátek příběhu. Po neúspěšných pokusech o průlom v roce 1915 vsadilo německé vrchní velení na strategii opotřebování. Náčelník generálního štábu Erich von Falkenhayn byl přesvědčen, že válka se rozhodne na západní frontě a že prorazit za každou cenu není nutné. Místo toho chtěl Francii nechat vykrvácet a zvolit místo útoku, o jehož udržení budou Francouzi nuceni bojovat do posledního muže.
Tím místem se stal Verdun – historická pevnost a výběžek francouzské fronty, jehož ztráta by otřásla morálkou celého národa. Němci věděli, že Francouzi budou nuceni vrhnout do obrany Verdunu všechny zálohy, které zamýšleli zničit. Verdun tak nebyl vybrán pro svůj strategický význam, ale jako past na francouzskou armádu.
Pevnosti kolem Verdunu v únoru 1916 přitom často neměly plné posádky ani veškerou výzbroj. Původně chtěli Němci zahájit útok už 12. února 1916, ale museli vyčkat na lepší počasí. 21. února v 7:15 ráno zahájilo německé dělostřelectvo palbu a přineslo peklo na zemi.
Více než 800 děl nepřetržitě ostřelovalo dlouhý úsek fronty od Avocourtu po Étain. Palba nevídané intenzity změnila krajinu v měsíční povrch. V poledne Němci ostřelování záměrně na chvíli přerušili, což donutilo otřesené přeživší Francouze vylézt z úkrytů a prozradit své pozice. Následně se dělostřelecká smršť obnovila a vybrané cíle byly systematicky ničeny. Krátce před 5. hodinou odpolední vyrazila vpřed německá pěchota. Němci nasadili menší oddíly vyzbrojené plamenomety a ručními granáty. Jejich úkolem bylo probíjet se francouzskými zákopy a likvidovat zbytek obrany, zatímco hlavní síly postupovaly za nimi.
O den později, 22. února, padl po dvoudenním hrdinném odporu důležitý Caureský lesík a v boji zde zahynul i plukovník Émile Driant. Skutečnost, že právě Driant dopředu varoval před nedostatečnou obranou, měla velký ohlas až v pařížských politických kruzích.
Verdunský mlýnek na maso
24. února pak byli francouzští obránci nuceni vyklidit i druhou linii zákopů. Teprve teď Francouzi plně pochopili rozsah ofenzivy. Vrchní velitel Joffre rychle vyslal do sektoru svého zástupce generála Édouarda de Castelnau. Ten na místě vyhodnotil situaci a navrhl nasadit všechny dostupné posily k uhájení pravého břehu Mázy. Okamžitě byly do verdunského úseku přesměrovány jednotky francouzské 2. armády a velením obrany byl pověřen generál Philippe Pétain.
Největší šok způsobil Francouzům brzký pád pevnosti Douaumont. Ta byla nejmohutnějším prvkem verdunské pevnostní soustavy – moderní betonovou tvrzí vyzbrojenou dělostřeleckými věžemi a schopnou pojmout posádku přes 600 mužů. K večeru 25. února asi stočlenný oddíl Němců pronikl do nitra pevnosti Douaumont, aniž narazil na vážnější odpor. Nejmocnější pevnost Francie padla prakticky zadarmo.
Zpráva o ztrátě Douaumontu otřásla francouzskou morálkou i politikou. Generál Pétain, který převzal velení verdunské fronty v kritický večer 25. února, okamžitě podnikl kroky ke stabilizaci. Nařídil zbývající pevnosti v okolí Verdunu znovu obsadit bojeschopnými posádkami a doplnit jejich výzbroj.
Koncem února se tempo německého postupu zpomalilo. Francouzi zavedli důslednou rotaci jednotek v první linii. Vojáci nebyli necháváni na frontě příliš dlouho. Díky tomuto systému se nakonec u Verdunu vystřídala většina francouzské armády, zatímco u Němců zůstávaly divize nasazené déle a byly jen doplňovány zálohami.
Za nejdůležitější Pétainův počin je považováno zajištění zásobování a přílivu posil. Jedinou životní tepnou obklíčeného Verdunu byla silnice z města Bar-le-Duc, protože železniční spojení bylo přerušeno. Po této cca 60 km dlouhé silnici, později nazývané příznačně „Svatá cesta“, proudila k Verdunu nekonečná kolona nákladních automobilů.
Po cestě projíždělo každých 14 vteřin nákladní vozidlo s muži či materiálem – ve dne v noci, bez přestání. To se stalo symbolem odhodlání – dokud jezdily kolony posil, Verdun žil dál.
Boj o Verdun se postupně změnil ve válku nervů a vytrvalosti. Obě strany zažívaly utrpení, jaké si do té doby nedokázaly představit. Vojáci obou stran se krčili v bahenních kráterech a rozbořených zákopech, často jen pár desítek metrů od nepřítele. Běžné bylo, že jednotky brzy přicházely nejméně o polovinu stavů. Už cestou na přední linie byly decimovány dělostřeleckou palbou.
Strašlivé byly hygienické a zdravotní podmínky. Stálé ostřelování znemožňovalo odklízet mrtvé, těla padlých rozkládající se postupně v kráterech byla všudypřítomná. Verdun se stal synonymem nejhoršího utrpení.
Na počátku března 1916 se Němci pokusili rozšířit ofenzivu i na levý břeh řeky Mázy, aby dobyli strategické kopce, z nichž je ostřelovalo francouzské dělostřelectvo. Strhly se tam ničivé boje. Do německého zajetí tehdy padl i budoucí prezident Charles de Gaulle. Němci sice v červnu dobyli i další pevnost Vaux a pronikli až k vesnici Fleury na dohled od verdunské citadely, nikdy však nedosáhli úplného prolomení obrany.
Kdo vlastně vyhrál?
Von Falkenhayn nakonec doplatil na svůj neúspěšný verdunský plán a v srpnu 1916 byl odvolán z funkce náčelníka štábu. Ve velení byl nahrazen sehranou dvojicí generálů Hindenburg a Ludendorff. Ti postupně útočné operace omezili. Na podzim 1916 pak přišel čas francouzské odvety, 24. října 1916 francouzské jednotky v čele s generálem Nivellem triumfálně dobyli Douaumont zpět. 18. prosince 1916 bitva u Verdunu konečně skončila.
O bilanci bitvy již byla řeč, přesto ani po takovém krveprolití nebylo jasno, kdo vlastně zvítězil. Francie uhájila Verdun a mohla to vydávat za vítězství. Ve skutečnosti však jen nedopustila vlastní porážku. Německu se nepodařilo Francii vyřadit z války, místo toho samo utrpělo katastrofální ztráty. V očích francouzské veřejnosti i spojenců se stal Verdun symbolem národní houževnatosti.
Historikové se k bitvě u Verdunu vracejí jako k extrémnímu příkladu opotřebovávacího střetu. Sto let poté, roku 2016, při společné francouzsko-německé pietě ve Verdunu shrnul význam bitvy německý velvyslanec v Paříži slovy: „Verdun je ztělesněním nesmyslnosti a surovosti války.“ Verdun se stal varovným symbolem tragédie celé znesvářené společnosti a zůstává jím dodnes.