Black Friday není jen přehlídka slev, ale i experiment s lidskou psychikou, kdy obchodníci využívají naše iracionální rozhodování, strach ze ztráty i touhu po vítězství. Největší úspěch přitom slaví, když zákazník odchází s pocitem, že vydělal, ač právě utratil peníze za něco, co nepotřeboval.
Představte si, že vidíte televizor, který prý včera stál 20 tisíc korun, ale dnes jej obchod nabízí za 12 tisíc. V hlavě naskočí příjemná myšlenka: právě jsem ušetřil osm tisíc! Jenže ve skutečnosti jste neušetřili ani korunu, pokud jste televizor původně kupovat nechtěli. Naopak jste právě o 12 tisíc přišli.
Nejlepší obranou je jednoduchá otázka: Koupil bych si tuto věc i bez slevy?
Právě tento psychologický zkrat je jedním z motorů Black Friday, který letos připadá na 27. listopadu. Moderní obchodník totiž neprodává jen výrobek, ale i emoci a iluzi, že nekoupit by znamenalo prodělat.
V behaviorální ekonomii existuje pojem „averze ke ztrátě“. Lidé prožívají ztrátu určité částky intenzivněji než radost ze stejně velkého zisku. Obchodníci proto dokážou slevu převléknout za hrozící ztrátu. Když vám oznámí, že akce končí za 15 minut, najednou nemáte pocit, že můžete ušetřit tři tisíce. Máte strach, že o tři tisíce přijdete.
S tím souvisí fenomén FOMO, strach z promeškání příležitosti. Časomíra odpočítává poslední minuty, na obrazovce bliká upozornění, že zbývají už jen dva kusy, a další zákazníci prý právě nakupují. Tyto signály vytvářejí umělý nedostatek. Zboží se nám zdá cennější ne proto, že by bylo kvalitnější, ale proto, že se obáváme jeho nedostupnosti.
Dalším mocným nástrojem je tzv. ukotvení. Mozek si při hodnocení ceny vytvoří referenční bod podle prvního čísla, které spatříme. Pokud obchodník napíše přeškrtnutých 9 999 korun a vedle nich novou cenu 4 999 korun, máme tendenci považovat nákup za nebývale výhodný. A to i tehdy, když se stejný výrobek běžně prodává za pět tisíc.
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Právě proto zákon obchodníkům zpravidla nařizuje, aby při uvádění slev vycházeli z nejnižší ceny, za niž zboží nabízeli v předchozích třiceti dnech. Ani to však zákazníkovi nezaručí výhodný nákup. Zboží totiž může být i po výrazném zlevnění dražší než u konkurence. A především platí, že vysoká sleva ještě neznamená nízkou cenu.
Všechny obchodní triky
Obchodníci využívají rovněž efekt sociálního důkazu. Vidíme-li, že si produkt prohlíží 83 lidí nebo že jej prý dnes zakoupily stovky zákazníků, podvědomě předpokládáme, že jde o dobrou volbu. Často si přitom ani neověříme, zda jsou ta čísla pravdivá.
Fascinující je i tzv. efekt nulové ceny. Slovo „zdarma“ má na mozek mnohem silnější účinek, než by odpovídalo finanční hodnotě nabídky. Doprava zdarma při nákupu nad dva tisíce korun může přimět zákazníka přihodit do košíku další výrobek za 500 korun, ač by za dopravu jinak zaplatil jen 90.
Podobným trikem je tzv. návnada. Obchodník nabídne tři varianty výrobku, přičemž prostřední či nejdražší z nich nastaví tak, aby jiná varianta působila mimořádně výhodně. Zákazník se pak nerozhoduje podle skutečné potřeby, nýbrž podle relativního cenového rozdílu. Výsledkem bývá dražší nákup, než zamýšlel.
Svou roli hraje i mentální účetnictví. Peníze, které jsme údajně „ušetřili“ na jednom výrobku, máme sklon považovat za jakýsi bonus, který můžeme bez výčitek utratit za další zboží. Sleva tisíc korun na telefonu se tak snadno promění v nákup sluchátek za patnáct set. Obchodník získá vyšší tržbu, zákazník dobrý pocit a jeho účet další zásah.
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K tomu přistupuje tzv. efekt utopených nákladů. Když už člověk strávil hodinu porovnáváním televizorů, sledováním recenzí a vyplňováním nákupního košíku, nechce veškeré úsilí zahodit. Ač nakonec zjistí, že výrobek nepotřebuje, nákup dokončí. Jen aby neměl pocit promarněného času.
A existuje ještě jeden zvláště záludný mechanismus: samotné očekávání odměny. Hledání výhodného nákupu může aktivovat mozkové systémy spojené s motivací a odměnou. Pro některé lidi se proto lov slev stává zábavou srovnatelnou s počítačovou hrou. Cílem už není získat potřebné zboží, ale ulovit co nejvyšší procento slevy. Procento se stává trofejí.
Digitální prostředí tyto mechanismy zesiluje. E-shopy mohou sledovat, co si prohlížíme, a následně nám připomínat opuštěný košík, zobrazovat související nabídky nebo prostřednictvím reklamy vytvářet dojem, že po vyhlédnutém výrobku touží celý svět. Čím déle zákazníka udrží v nákupním procesu, tím větší je šance, že podlehne.
Past při nákupech na splátky
Black Friday samozřejmě nemusí být nutně pastí. Skutečně výhodné nákupy existují. Zvláště pokud si člověk předem vybral konkrétní výrobek, zná jeho obvyklou cenu a na pořízení má připravené peníze. Problém nastává, když se pořadí obrátí: nejprve objevíme slevu a teprve potom začneme hledat důvod, proč tu věc potřebujeme.
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Obzvlášť nebezpečná je tato past při nákupech na splátky. Kombinace okamžité odměny, časového tlaku a odloženého placení způsobí, že náklady nákupu psychologicky vytěsníme. Když už pak přijdou splátky, radost z výhodné koupě dávno vyprchala.
Nejlepší obranou je jednoduchá otázka: Koupil bych si tuto věc i bez slevy? Pokud odpověď zní ne, je pravděpodobné, že nekupujeme potřebný produkt, ale jen iluzi výhodné příležitosti.
Black Friday je pro obchodníky svátkem tržeb. Pro zákazníky by měl být především zkouškou finanční disciplíny. Nejvyšší sleva totiž nemusí znamenat největší úsporu. Tou je často až stoprocentní sleva na výrobek, který jsme se rozhodli vůbec nekoupit.