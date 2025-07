Ideologická zaklínadla nás před blackouty či komunismem neuchrání. Ale jsou snazší

S nástupem neřiditelných obnovitelných zdrojů má naše energetická přenosová soustava vzrůstající problém. To, že jsme zanedbali její obnovu a modernizaci, naši mizérii ještě prohlubuje. Nelze si však nalhávat, že s každým dalším připojeným zdrojem obnovitelné energie nevzrůstá riziko opakování „nehody“.

Co je úkolem státu

„Výpadky mohou být systémovější, rozsáhlejší a častější. Opatření proti tomu existují, ale elektřinu z obnovitelných zdrojů dále zdražují. Přiznat, že integrační náklady obnovitelných zdrojů jsou násobkem těch instalačních, je dnes politicky a mediálně sebevraždou,“ řekl Michal Macenauer, ředitel strategie konzultační firmy EGÚ Brno deníku Právo. Ano, to je nepříjemná část pravdy, kterou si nechceme přiznat.

Realita je jasná, energie se bude vinou našeho rozhodnutí kontinuálně zdražovat a náklady na obnovitelné zdroje se budou podle politického klíče přenášet na domácnosti. Siláckým řečem Petra Fialy i Andreje Babiše navzdory nás emisní povolenky pro domácnosti neminou. Oba pánové se společně postarali o to, že Česká republika se ke Green Dealu oficiálně zavázala.

Když už se ze závazku nevylžeme, měli bychom se chovat v krizové situaci racionálně a nenechat se vláčet ideologií. Obnovitelné zdroje nám zdražily a budou zdražovat elektřinu. Úkolem státu je za prvé chránit přenosovou soustavu a za druhé část obyvatel před energetickou chudobou. Tuzemskou průmyslovou výrobu už politici přes palubu hodili, nelze ji totiž prodávat jako pokrokovou a módní. Mohou ale politici hodit přes palubu část populace, byť nepokrokovou?

Stojí za zamyšlení, zda máme bezhlavě nechat připojovat další a další solární a větrné elektrárny a na nich nechat vydělávat ty majetné, kteří si to mohou dovolit. Zatímco chudí, kteří na venkově topí pevnými palivy, dotace zaplatí. Takový postup je přímou cestou k další vlně nespokojenosti a hněvu veřejnosti, protože v procesu lze spatřovat klasickou socializaci nákladů a kapitalizaci zisků. Chudý venkovan připlácí bohatcům z Prahy a Brna na jejich soláry a ještě se od ideologů dozví, že si to zaslouží, protože je ekologické čuně. Kdyby nebyl venkovským hlupákem, taky si opatří soláry, zrekonstruuje svůj dům z vepřovic tak, aby byl energeticky neutrální, opatří si tepelné čerpadlo, velkou baterii a nastane ráj na zemi. Je to hračka, evropští plánovači to mají promyšlené.

Je tu jen taková malá chyba velkorysých projekcí, většina chudých na to nemá a čím víc budou platit za dražší elektřinu a dotovat tím bohaté majitele fotovoltaik, tím méně jim zbude na zvelebení vlastního příbytku. Ano, existují dotace jako třeba „Oprav dům po babičce“, které slibují i milionový bonus, jenže se zapomíná, že rekonstruující „baráčník“ potřebuje dalších několik milionů ze svého, které opravdu nemusí mít. A tak se pesimistům může jevit další fáze Green Dealu jako Klondike pro stavební a energetické spekulanty, kteří se chystají na venkově levně kupovat od dědečků a babiček jejich domy a pak na jejich rekonstrukci čerpat dotace. Jsme přeci v Česku, tady je v dotačním byznysu možné vše. Politici si neuvědomují, že některé venkovské domy se dědí z generace na generaci a jejich majitelé jsou milionáři pohříchu papírovými.

Hlavně se nezabývat skutečným problémem

Úkolem našich politiků je zařídit, aby se to nestalo, aby obyvatelstvo nezchudlo a aby se neodehrál nějaký obří majetkový transfer nemovitostí na venkově. Nicméně nikdo se zatím nevyjádřil, že by měl na energetickou chudobu protizbraň a že ví, jak chudé majitele venkovských stavení ochránit před realitními spekulanty.

Tedy pokud nepovažujeme za recept stávající postupy vlády Petra Fialy. Ta například v novele trestního zákoníku, který má platit od prvního ledna, hodlá zakazovat zakládání, podporu a propagaci „nacistického, komunistického a jiného hnutí“. Změna zákona byla motivována antikomunismem. Avšak naši slovutní zákonodárci si od tohoto nového paragrafu fakticky neslibují nic, vůbec nic, natož zákaz KSČM jako pokračovatelky KSČ. Ale patrně se domnívají, že to nějak magicky zapůsobí na společnost. Ono je to hlavně snazší, než se zabývat chudnutím části populace a raketovým bohatnutím úzké skupinky miliardářů, kteří tak činí na jejich úkor.

Možná to zní kacířsky, ba co hůř komunisticky, ale myšlenku sociální spravedlnosti a solidarity nelze zakázat a už vůbec se nelze pomocí ideologických zákazů a klišé bránit dopadům reálných dějů na společnost. Na podobný přístup pošli komunisti v roce 1989 neblahé paměti. Cožpak na to politici už zapomněli?