Blackout a španělské varování aneb Budíček pro všechny, kdo věří v zelenou energii

Moderní svět potřebuje nepřetržitý přísun elektřiny, takže nespolehlivost a nestálost solární a větrné energie obvykle vede ke skrytým nákladům. To by ještě nemusel být takový problém pro bohatší země, které již mají vybudovanou síť tepelných elektráren, které slouží jako záložní zdroj. I tak by se ale zvedla cena elektřiny, neboť nestálost obnovitelné energie způsobí nestabilitu všeho ostatního.
Když selhání rozvodné sítě uvrhlo 28. dubna 2025 padesát pět milionů lidí ve Španělsku a Portugalsku do tmy, šlo o budíček pro všechny, kdo věří v zelenou energii. Klimatičtí aktivisté slibovali, že sluneční a větrná energie představují záruku levné, spolehlivé elektřiny.
|
Masivní půldenní výpadek ukazuje opak. Vzhledem k povaze solární a větrné výroby jsou rozvodné sítě, které na ně spoléhají, náchylnější ke kolapsu.
Jak ukazuje dánský statistik Bjorn Lomborg v článku pro Wall Street Journal 3. června 2025, vize ekologů o levné, spolehlivé solární a větrné energii byla přeludem. Nejnovější údaje Mezinárodní energetické agentury to potvrzují: spotřebitelé a firmy v zemích, kde téměř žádná solární a větrná energie není, platili v roce 2023 v průměru 11 amerických centů za kilowatthodinu elektřiny. Zelené země jako Německo platí 34 centů, což je více než 2,5násobek průměrné americké sazby a téměř čtyřnásobek čínské.
Ceny šplhají tak vysoko nemalou měrou proto, že solární a větrná energie vyžadují duplicitní záložní energetický systém, často poháněný fosilními palivy, protože když slunce nesvítí nebo vítr nefouká, musí se nasadit jiné zdroje.
Záložní zdroje v podobě jádra a zemního plynu jsou v 21. století naprosto nezbytné.
Španělsko nutí svou síť, aby se více spoléhala na nestabilní obnovitelné zdroje. Země provádí agresivní zelenou politiku, v roce 2021 přijala závazek, že do roku 2050 dosáhne „čistých nulových“ emisí.
Podíl solární a větrné energie jako zdroje výroby elektřiny ve Španělsku se zvýšil z necelých 23 procent v roce 2015 na více než 43 procent v loňském roce. Vláda chce, aby její podíl obnovitelných zdrojů dosáhl v příštích pěti letech 81 procent, a dokonce ukončuje výrobu jaderné energie.
Spadla pod poledním sluncem
Když se zhroutila iberská síť, byla podle Lomborga napájena ze 74 procent obnovitelnou energií, přičemž 55 procent pocházelo ze slunce. Spadla pod jasným poledním sluncem. Když začala iberská frekvence sítě kolísat, vysoký podíl solární a větrné výroby ji nedokázal stabilizovat.
|
To není spekulace; to je fyzika. Když se zhroutily dodávky elektřiny v celém Španělsku, táhlo to s sebou Portugalsko, protože obě země jsou úzce propojeny iberskou elektrickou sítí. Pokud zemi – a jejím sousedům – nevyhovuje zvýšené riziko výpadků, bude to vyžadovat nákladnou modernizaci.
Nová zpráva agentury Reuters napsaná s ohledem na iberský výpadek zjistila, že Evropu jako celek by aktualizace infrastruktury stála biliony dolarů. Je možné, že evropští politici přemluví voliče, aby tyto náklady vydali. Indie ani státy v Africe nebudou moci následovat jejich příkladu.
Pro španělského šéfa státu Pedra Sancheze je to možná nevítaná zpráva, ale fyziku nepřekoná ani premiér. Závazek Španělska k solárním a větrným elektrárnám nutí zemi k nespolehlivému, nákladnému systému náchylnějšímu k výpadkům proudu. Přístup zdravého rozumu by odložil sprint za redukcí uhlíku a místo toho by vložil peníze na výzkum skutečně spolehlivé, cenově dostupné zelené energie.
Jak vysvětluje Bjorn Lomborg v Lidových novinách 27. května 2024, běžný způsob měření ceny solární energie ignoruje její nestálost a udává nám cenu, když svítí slunce. Kdybychom však zahrnuli i náklady na nespolehlivost, šla by výsledné částka raketově nahoru, třeba až na 11–42násobek, což ze solární energie činí jednoznačně nejdražší zdroj elektřiny, hned po ní je větrná energie.
|
Elektřina je potřeba vždy, i když zrovna nesvítí slunce a nefouká vítr, nicméně současná kapacita baterií je zoufale nízká. K dosažení stoprocentního pokrytí solární a větrnou energií s dostatečnou zálohou by USA musely uskladnit téměř tři měsíce z roční spotřeby elektřiny. Současná kapacita baterií však stačí na pouhých sedm minut. Jen samotné náklady na baterie by se v USA vyšplhaly na pětinásobek jejich současného HDP. Něco takového překračuje možnosti i bohatých zemí.
Český expert na energetiku Michal Macenauer v Hospodářských novinách 24. června 2025 vysvětluje, že obnovitelné zdroje energie mají vlastnosti méně vhodné pro zapojení do sítí. Jejich bezpečná integrace má vedlejší náklady, potřebuje nové investice nejen do sítí, ale rovněž do záloh, do regulací, řízení napětí. Čím vyšší podíl obnovitelných zdrojů (především fotovoltaiky), tím více systém potřebuje kromě úprav stávajících zařízení navíc sezonní záložní zdroje, sezonní akumulaci a běžnou denní akumulaci.
Zelená energetika postavená na obnovitelných zdrojích je chiméra. Fotovoltaika a vítr nepokrývají ani pět procent celkové energetické spotřeby v EU. Záložní zdroje v podobě jádra a zemního plynu jsou v 21. století naprosto nezbytné. Následování vzoru španělské vlády by dříve či později vedlo k opakování blackoutu v Česku i jiných zemích EU.
Autor je ekonom VŠE a ČVUT Praha