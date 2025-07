Štift spadl do trýbu. Výpadek proudu nastat může, ale stát ho má srozumitelně vysvětlit

Ale i ten, kdo Horníčkovy časy nepamatuje, si to teď dovede dobře představit. Od pátečního poledne, kdy nastal velký výpadek elektřiny. Kdy se bez proudu ocitly dva miliony lidí, velká města včetně částí Prahy i kraje (od Ústeckého až po periferii Olomouckého).

Proč? Za průšvihem stál „pád fázového vodiče“, dozvěděli jsme se už v pátek odpoledne. Od společnosti ČEPS, posléze od členů vlády. Od ministrů Lukáše Vlčka a Petra Hladíka jsme se dozvěděli i to, že průšvih nesouvisí s Green Dealem a obnovitelnými zdroji energie. Též se objevil argument, že naše energetická soustava je odolná – módně se teď říká resilientní – a funguje podle pravidla N-1.

Na tom všem je hodně pravdy. Ti, kteří to tvrdili, přímo nelhali. Lidé z branže energetiky těm argumentům rozuměli (jiná otázka je, zda s nimi souhlasili). Ale pro značnou část populace ty argumenty zněly jako Horníčkův „štift spadl do trýbu“. Spadl fázový vodič? To je, jako když štift spadl do trýbu.

Co znamená „spadl“?

Řekněme rovnou, že páteční český blackout nebyl katastrofický. Můžeme ho porovnat s tím, který v dubnu zasáhl Španělsko a Portugalsko. Tam trval dny a postihl desítky milionů lidí. Vedl k výpadku mobilní telefonní sítě, bankomatů i bezhotovostních plateb, tedy i ke spontánnímu vzniku barterového obchodu (dáma potřebuje svíčky, tak je vymění za rýži).

To my jsme se z výpadku otřepali už v pátek večer. Teprve se rozjede jeho vyšetřování. Ale co se týče komunikace státu, vlády, úřadů či firem s občany, tak tam se projevily kiksy hned.