Když mluvčí není jen nudná paní na telefonu. Blanka Besserová je nedostižným vzorem

O výjimečnosti Kosinové vypovídá už jen to, že se stala celebritou v oboru, ve kterém běžně navzájem zaměnitelné figury papouškují pořád dokola větu: „V této fázi vyšetřování nemůžeme k případu poskytnout žádné informace.“
Paradoxní je, že Kosinová, která na tiskovém oddělení české policie pracovala už od roku 1997, nebyla původně policistkou, dokonce jsem slyšel, že učila hraní na flétnu v lidové škole umění. Ale proslavila se jako policejní mluvčí, a to především svojí razancí.
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Nezapomenutelný je její výstup, kdy hájila svůj sbor a jeho investice ve chvíli, kdy jedny noviny přinesly článek, že si policisté stěžují na nové uniformy a policejní ponožky, protože se v nich potí. Následoval poctivý výklad, kolik procent jakého materiálu policejní ponožky obsahují, a odzbrojující věta na závěr: „V horku se potí nejenom policisté.“
To je možná trochu legrační, ale Kosinová uměla vycítit, kteří novináři – ačkoliv samozřejmě úplně všichni chtějí příliš mnoho informací z horkých případů – věci alespoň trochu rozumějí a nechtějí policii poškodit. Těm uměla pomoci, i když nikdy lacině nevynášela informace proti vůli kolegů a nadřízených.
Srdcařka na svém místě
Ještě více se musela rvát, když se stala mluvčí speciálního policejního protimafiánského útvaru, přesněji Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, v éře, kdy jeho šéf, plukovník Jan Kubice, přinesl do Poslanecké sněmovny tzv. Kubiceho zprávu a Kosinová jako mluvčí musela najednou hájit „nepohodlné“ policisty takříkajíc proti všem.
To, že se Blanka Kosinová stala paní Besserovou, manželkou tehdejšího ministra kultury Jiřího Bessera ve vládě Petra Nečase, už pak bylo jen jedno z dalších překvapení kolem této noblesní dámy. Ale alespoň jsme si spolu mohli povídat o Berouně, kde s manželem, bývalým starostou tohoto města, žila – a já také.
Pro mluvčí bezpečnostních složek bude Blanka Kosinová, na niž se vždy hodilo slovo „srdcařka“, aniž by to bylo klišé, pořád nedostižným vzorem.