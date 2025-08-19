Blažek šílí strachy a ODS s ním. Bojí se, že policie zásadně ovlivní volby, jako v roce 2013

Obavy Pavla Blažka nejsou plané, ODS nezapomněla na zásah policie na úřadu vlády v červnu 2013, který vyústil v pád vlády. Ačkoli se nedá čekat spektakulární zatčení ani ministra financí Stanjury, ba ani Pavla Blažka, občanští demokraté se mají proč bát.
Názor 19. srpna 2025 12:00
Je to hodně podobné, jako když se ošklivě uhodíte do nezhojené rány, cítíte nesmírnou bolest a vracejí se vám ty nejhorší pocity, které jste při úrazu zažili. Tohle se přihodilo bývalému ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi, když se dozvěděl o zatčení bitcoinového zločince Tomáše Jiřikovského. Na sociální sítě začal poplašeně psát o padesátých létech, o násilnické policii, a především o svém strachu z toho, že za nabídku nižšího trestu vyšetřovatelům Jiřikovský „dá něco na politiky“.