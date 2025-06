Lžou v bitcoinové kauze celou dobu. Od Blažka přes Stanjuru až po Fialu

Začněme u exministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, který na tiskové konferenci vyprávěl o tom, jak vše bylo ultralegální, že legálnější už to být nemůže a že si neumí představit, jaký trestný čin by chtěla policie vyšetřovat. Lhal, ultralegální nic nebylo, naopak vše vzbuzuje takové otazníky, že pohádce o štědrém bitcoinovém dárci už fakt věří jen ODS a Fialovi nejvěrnější, kteří než aby řekli, že i jim je to divné, tak raději ze sebe udělají pitomce.

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS lže v podstatě od vypuknutí celé kauzy průběžně, jen své lži lehce poupravuje podle toho, jaké se zrovna objeví důkazy. Nejprve tvrdil, že o bitcoinovém daru vůbec nevěděl a dozvěděl se o něm, až když byla podepsána smlouva a vše se státem „vypořádáno“.

Když nyní novináři získali nezvratné důkazy v podobě dopisů, kterými se o celém daru dozvěděl nejpozději v lednu, začal tvrdit, že to sice možná ano, ale jeho úředníci udělali chybu a dopis mu zapomněli předat, takže se někde dlouhé měsíce válel bez povšimnutí. Lže – úředníci, kterým vadí, že ministr dělá hlupáky z nich, už mluví o tom, že o bitcoinovém daru věděl v lednu. A mluví o tom i před policisty.

Jako Stanjura lhal i náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák z hnutí Starostové a nezávislí, který tvrdil, že o daru také nevěděl. Získali jsme přitom e-mail, v němž mu podřízení podklady posílali a psali o tom, že je to „spěchavá zpráva“. A upozorňovali, že ve spisové službě ji má na starosti přímo on. Následně to přiznal a začal to bagatelizovat tím, že četl jen odpověď dárci a celý příběh tak důkladně neznal, nezkoumal.

A premiér Petr Fiala? Ten lže od samého počátku kauzy v podstatě v kuse. Začal tvrzením, že on sám se o bitcoinech a podivném daru dozvěděl od Blažka „mezi řečí, kdy mu to vyprávěl spíše jako takovou historku“. A pokračuje tím, jak s tím nikdo z dalších kolegů z ODS nemohl nic dělat, protože se vše dozvěděli až poté. Nebo tím, že Stanjura o ničem skutečně nevěděl. A končí tím, jak státní orgány příkladně zasáhly. Nic z toho není pravda. Stát selhal, přijal špinavé bitcoiny spojené s drogovými obchody, obchody se zbraněmi, dětskou pornografií i lidskou identitou, a ještě je v dražbách prodal dál, kdy novým majitelům vznikají mnohamilionové škody. Takže žádné „získali jsme miliardu“.

Nevím, jestli je horší, že premiér lže proto, že chce své kolegy chránit, udržet ODS u vlády co nejdéle, anebo proto, že skutečně jako jediný v této zemi věří všemu, co mu ostatní nabulíkují. Je to ale jedno. Slabý premiér Fiala dostal šanci ukázat, že je skutečný vůdce strany, mohl nekompromisně zakročit a ukázat, že politická slušnost a odpovědnost jsou vážně hodnoty, které jsou pro něj základem. Neudělal nic z toho, a proto si zaslouží opravdu jen to, co se na něj řítí. Dostat ve volbách od opozice tak nakopáno, že bude mít už zase jenom to strašení.

Ale abych byl spravedlivý: jeden poslanec ODS, člen rozpočtového výboru Jiří Havránek, včera nelhal, když začal vysvětlovat, jak to všechno dopadne. Na otázku, zda věří, že Fialovu vládu podpoří klíčové hnutí Starostové a nezávislí, řekl doslova toto: „Stejně jako my jsme při selhání jednotlivce v kauze Dozimetr podrželi je (tedy hnutí STAN), tak nyní opět při selhání jednoho resortu ta vláda drží při sobě, naopak to ukazuje její sílu.“ Akorát v jednom se spletl: neukazuje to její sílu, ale jen dokládá, že o koryta tady jde nejvíc.