Bleskem. Být každotýdenním fejetonistou je bizarní a nesdělitelná skutečnost

To je ale všechno, na čem se shodneme. Mamá tvrdí, že ho spatřila se rozvětvovat nad nádražím, Francouz že naopak zas proti proudu řeky, někde u Hladký skály, akorát já jsem si naprosto jistej, že sjel do země kousek od Jedličkárny.

Blesk to byl navíc klasický jednoduchý, čárový a kanál výboje měl mírně narůžovělý, ale kvůli tomu to nepíšu. Píšu to proto, že mi kvůli tomu blesku přestala fungovat kanalizace, což je jediná zaznamenáníhodná věc, která se mi za poslední týden stala. Počítač bych pochopil. Televizi dokonce čekal.

Ale že vývoj civilizace ještě za mého života doputuje do bodu, že po bouřce nebudete moct spláchnout, protože vaši kanalizační přípojku ovládá elektronika natolik sofistikovaná, že je „halt na nějakou tu voltáž ve vzduchu krapánek citlivá“ (opravář pan Hampl), to jsem tedy vážně nečekal.