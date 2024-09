Kde je k válce blíž? Proč sílí obavy z eskalace v Libanonu, ale totéž riziko na Ukrajině se bagatelizuje

„Jsme skoro v plnohodnotné válce,“ řekl šéf diplomacie EU Josep Borrell. „Pokud tohle není válečná situace, pak nevím, jak to nazvat.“ Česká média publikují články jako Bezpečný úkryt neexistuje. Na Libanon prší bomby, tisíce lidí prchají či Výbuchy pagerů posunuly Libanon zase o něco blíž k válce. Ano, to vše je pravda, ale ta vytěsňuje jinou pravdu i kauzalitu této války.

Už téměř rok čteme zprávy, že statisíce Palestinců v Gaze prchají před bombardováním (po předchozím varování na telefony). Ale ty zprávy vytěsňují, že z jihu Izraele bylo evakuováno 200 tisíc lidí (po útoku Hamásu) a ze severu 60 tisíc (po raketovém ostřelování Hizballáhem, nota bene bez předchozí výstrahy civilistům).

Neměli všichni, kteří teď varují před eskalací, spustit pokřik už před rokem? Neměli ho cílit na Hamás a Hizballáh? Nevyvolaly eskalaci právě tyto proíránské milice? Tato část pravdy ve zprávách o úprku Libanonců jaksi zaniká.

Josep Borrell, jenž je teď v New Yorku na Valném shromáždění OSN, dále řekl: „Každý musí udělat, co je v jeho silách, aby zastavil tuto cestu k válce.“ Na tom něco je. Ale neměli právě diplomati víc prosazovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1701 z roku 2006? To je ta, jež de facto ukončila válku v Libanonu a Hizballáhu nařídila stáhnout se za řeku Litání, od hranic s Izraelem, aby ho nemohl tak snadno ohrožovat. Jenže Hizballáh se nestáhl a skoro nikomu na světě to nevadí. Neozval se ani zlomek připomínek, jaké pravidelně míří na adresu Izraele kvůli té či oné rezoluci OSN.

Hizballáh ukazuje rizika hybridních konfliktů. Když dostává výzbroj z Íránu (údajně má ve svém arzenálu asi 150 tisíc raket), když odpaluje rakety, když vede svou propagandu, působí v roli soukromé milice, která si může dělat, co chce, neboť za ni libanonský stát neručí. Když Izrael odpoví útokem na velitelská stanoviště Hizballáhu či na odpaliště jeho raket, dostane za uši, neboť prý útočí na suverénní Libanon.

Tak to vnímá i Peking. To šéf jeho diplomacie Wang I v New Yorku řekl, že Čína bude „vždy stát při Libanonu“. A odsoudil útoky na civilisty. Které myslel? Libanonské, či izraelské? Ještě je v paměti, když koncem července raketa Hizballáhu zabila 12 drúzských dětí, de facto arabských s izraelským občanstvím.

Na Ukrajině to prý nevadí

Už jsme to psali, ale ten nepoměr stojí za zopakování. Varuje-li někdo v západním světě před eskalací války na Ukrajině, třeba že dodávky západních střel dalekého doletu Kyjevu mohou vést až k jadernému konfliktu s Ruskem, schytá to v lepším případě za zbabělost, v horším za kolaboraci s Putinem.

Naproti tomu varovat před eskalací na Blízkém východě patří k bontonu v OSN, na Západě, v EU i v českých médiích. A hlavně. Má smysl varovat před eskalací v Libanonu a přitom pominout její původ v 8. říjnu 2023 a Hizballáhu?