Nebezpečná mezera v americké obraně. Kvůli Izraeli Bílý dům jednu věc zanedbal

Indie, Japonsko, Itálie a Británie mají po dvou - podle logiky odvozené z britského sloganu „heir and a spare“, tedy dědic a následník. Jinými slovy, kdyby se jedné lodi něco stalo - což není kvůli častým poruchám nijak výjimečný jev - druhá ji může zastoupit.

V praxi to ovšem ani s americkou flotilou není tak růžové, jak se zdá. Kvůli vysokým nárokům na údržbu a omezenému počtu vycvičených námořníků, kteří rotují z jedné lodi na druhou, jsou Spojené státy zpravidla schopny nasadit pouze dvě až tři „letadlovky“ současně. To znamená, že musí prioritizovat regiony podle míry bezpečnostní hrozby. A to přestává být v čím dál tím nebezpečnějším světě snadný úkol.