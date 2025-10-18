Buduje si Trump mini NATO na Blízkém východě? A co bude znamenat pro evropské spojence

Marek Hudema
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa jedná se Saúdskou Arábií o uzavření smlouvy o vzájemné obraně. Byla by to už druhá podobná dohoda poté, co Trump uzavřel na začátku měsíce dohodu s Katarem, malou zemí v Perském zálivu. Někteří pozorovatelé si mimochodem všimli, že záruky pro Katar jsou téměř identické s těmi, které jsou ve Washingtonské smlouvě o Severoatlantické alianci. Co tím Trump sleduje?

Armáda Saúdské Arábie na hranicích s Jemenem (15. dubna 2015). | foto: Reuters

Na první pohled je to podivné. Spojené státy postupně viditelně ztrácejí zájem o Blízký východ, což se táhne už od prezidenta Baracka Obamy. Když se v USA ve velkém rozjela nekonvenční těžba ropy a plynu, zejména z břidlic, totiž ztratil Blízký východ pro Ameriku část své strategické důležitosti. Spojené státy jsou vývozcem energetických surovin a blízkovýchodní ropa a plyn jsou důležité spíše pro Asii než pro ně.

Současně pozvolna slábne síla proizraelské lobby ve Spojených státech, a to zdaleka ne jen u opozičních demokratů. Slábne výrazně i u vládnoucích republikánů, zejména těch mladších, ideologů a těch, kteří podpořili Donalda Trumpa ve druhém volebním období.

Z toho by logicky vyplývalo, že Trump bude pokračovat v politice svých předchůdců, kteří se, byť často neúspěšně, snažili omezit americké angažmá v regionu. Zvláště když k tomu přičteme, že Donald Trump před volbami sliboval, že vyváže Ameriku z podle něj nadměrných zahraničněpolitických závazků, že nebude bojovat v nekonečných válkách a Američané budou pouze tam, kde je to pro ně přínosné. Do toho momentálně Blízký východ asi moc nezapadá.

A navíc budovat svým způsobem nové NATO, dávat záruky Kataru, Saúdské Arábii a možná dalším, to pro Ameriku nedává moc velký smysl. Pro Donalda Trumpa ovšem možná ano. Chce se tím proslavit, vždyť tyto dohody budou navždy spojovány s ním. Tedy pokud vydrží, protože jde o věci bez posvěcení Kongresu. A také to podle něj bude pro Spojené státy skvělý obchod, protože předpokládá, že ve snaze dodržet své závazky budou tyto země nakupovat stále více amerických zbraní.

Má to celé i nějakou spojitost se skutečným NATO? Možná ano. Jak je známo, Trump Evropě moc nefandí a Severoatlantická aliance jsou hlavně evropští členové. Možná jim chce zároveň ukázat, že nejsou tak moc důležití, jak si myslí. A že jinde jsou státníci či vládci ochotni za americkou ochranu platit víc než Evropané, a tak se může americká pozornost i vojenská moc napřít jinam. I když to pro Ameriku není zrovna otázka životních zájmů.

