Buduje si Trump mini NATO na Blízkém východě? A co bude znamenat pro evropské spojence

Na první pohled je to podivné. Spojené státy postupně viditelně ztrácejí zájem o Blízký východ, což se táhne už od prezidenta Baracka Obamy. Když se v USA ve velkém rozjela nekonvenční těžba ropy a plynu, zejména z břidlic, totiž ztratil Blízký východ pro Ameriku část své strategické důležitosti. Spojené státy jsou vývozcem energetických surovin a blízkovýchodní ropa a plyn jsou důležité spíše pro Asii než pro ně.
Současně pozvolna slábne síla proizraelské lobby ve Spojených státech, a to zdaleka ne jen u opozičních demokratů. Slábne výrazně i u vládnoucích republikánů, zejména těch mladších, ideologů a těch, kteří podpořili Donalda Trumpa ve druhém volebním období.
Pro USA hlavně skvělý obchod
Z toho by logicky vyplývalo, že Trump bude pokračovat v politice svých předchůdců, kteří se, byť často neúspěšně, snažili omezit americké angažmá v regionu. Zvláště když k tomu přičteme, že Donald Trump před volbami sliboval, že vyváže Ameriku z podle něj nadměrných zahraničněpolitických závazků, že nebude bojovat v nekonečných válkách a Američané budou pouze tam, kde je to pro ně přínosné. Do toho momentálně Blízký východ asi moc nezapadá.
A navíc budovat svým způsobem nové NATO, dávat záruky Kataru, Saúdské Arábii a možná dalším, to pro Ameriku nedává moc velký smysl. Pro Donalda Trumpa ovšem možná ano. Chce se tím proslavit, vždyť tyto dohody budou navždy spojovány s ním. Tedy pokud vydrží, protože jde o věci bez posvěcení Kongresu. A také to podle něj bude pro Spojené státy skvělý obchod, protože předpokládá, že ve snaze dodržet své závazky budou tyto země nakupovat stále více amerických zbraní.
Má to celé i nějakou spojitost se skutečným NATO? Možná ano. Jak je známo, Trump Evropě moc nefandí a Severoatlantická aliance jsou hlavně evropští členové. Možná jim chce zároveň ukázat, že nejsou tak moc důležití, jak si myslí. A že jinde jsou státníci či vládci ochotni za americkou ochranu platit víc než Evropané, a tak se může americká pozornost i vojenská moc napřít jinam. I když to pro Ameriku není zrovna otázka životních zájmů.