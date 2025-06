Říkej si, co chceš, ale nebude tě slyšet. To má být budoucnost svobody slova

Bluesky je se zhruba 36,5 milionu uživatelů v současnosti největší z nové generace decentralizovaných sociálních sítí. Podle své šéfky má ambici jejich svět zcela ovládnout. Buduje infrastrukturu, která se má stát trvalou součástí internetu. Hlavní výhoda nových platforem má být kontrola uživatelů nad jejich vlastními daty a zobrazovaným obsahem. Měly by se tím lišit od služeb typu Facebooku nebo X. I alternativní síť však s rostoucí velikostí čelí rozhodování, jestli některé z uživatelských účtů minimálně neomezit.

Může jít o profily šířící nenávist, obtěžující ostatní uživatele, nebo propagující konspirační teorie. Bluesky se proto při moderování obsahu hodlá přidržet zásady „Svoboda projevu, ne dosahu“. Anglicky se rýmuje: „Freedom of Speech, Not Reach.“ Smíte psát, co chcete. Nemáte ale záruku, že si vaše slova někdo přečte. Zní to jako rozumný kompromis. „Když chcete změnit pravidla,“ prohlásila Jay Graberová, „můžete si vybudovat něco vlastního nebo si najít jiný prostor, který vám vyhovuje. V parametrech Bluesky nastavujeme pravidla my.“

Uživatele platformy však možná překvapí, že se stejnou zásadou zaklínala síť Twitter nedlouho po svém převzetí Elonem Muskem. Bylo to na jaře 2023. Excentrický byznysmen se zálibou v hajlování tehdy mikoblogovací systém vlastnil zhruba sedm měsíců. Ještě pořád se jmenoval Twitter, nikoliv X.

Když byli ještě kamarádi

„Nová politika Twitteru znamená svobodu projevu, ale ne svobodu dosahu,“ napsal Musk 18. listopadu 2022. „Negativní/nenávistné tweety budou maximálně deboostovány a demonetizovány, takže žádné reklamy ani jiné příjmy pro Twitter. Tweet nenajdete, pokud ho nebudete cíleně hledat, což se nijak neliší od zbytku internetu.“ Za dva dny obnovila Muskova síť původně smazaný účet tehdy bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. V současnosti se oba muži rozkmotřili. Ještě donedávna však byli přátelé. Musk měl utratit čtvrt miliardy dolarů, aby Trumpovi pomohl získat úřad znovu.

Síť X je obviňována, že před volbami na podzim 2024 zvyšovala dosah protrumpovských účtů, a naopak tlumila jejich oponenty. Deklarovanou zásadu o svobodě slova ale ne dosahu proto nejspíš nedodržovala. Na Bluesky by to mohlo být jiné. Obě sítě se značně liší v možnostech, nakolik jejich uživatelé mohou ovlivňovat, co čtou. Na X rozhoduje o zobrazovaném obsahu samotná platforma. Bluesky dává na výběr mezi různými kanály. Její uživatelé mají možnost si sestavit vlastní. Mohou si vybrat ze seznamů účtů, slov nebo štítků, které nechtějí vidět. Tyto seznamy si mohou rovněž sami vytvářet.

Omezení tureckých účtů

I Bluesky už má ovšem za sebou aféru, při níž zašla dál než jen k omezování dosahu. Letos v dubnu zneviditelnila pro turecké občany 72 účtů místních nezávislých médií a jeden konkrétní post. Upozornilo na to turecké Sdružení pro svobodu projevu. Síť k opatření přistoupila po soudním příkazu. Ten se ovšem týkal jen 59 profilů. Služba sama zablokovala ještě 13 dalších.

Turecko se snaží jak o kontrolu tradičních médií, tak obsahu na sociálních sítích. Na indexu svobody tisku organizace Reportéři bez hranic je 159 ze 180. Umístilo se hned za Pákistánem. V případě Bluesky se však omezení dalo velmi snadno obejít. Místo oficiální aplikace stačilo použít některého z alternativních klientů umožňujících přístup k síti. Ty totiž ignorují místo, odkud byl příspěvek odeslán. Turečtí občané v nich viděli stejný obsah jako obyvatelé ostatních zemí. Potíž je, že nepoužívání geografických štítků může být neúmyslné. Programátoři daných aplikací se k němu možná zatím jen nedostali. Až se počet uživatelů Bluesky zvýší, vlády je mohou přinutit, aby to udělali.