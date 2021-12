Slyšeli jste to? Od roku 2040 zakážou topit plynem. Už za pět let zakážou dotace na plynové kotle – ty, na které tolik lidí sází. A od roku 2030 zakážou stavět budovy produkující emise. Kdo že to zakáže? Přece „oni“. Evropská komise a její Zelená dohoda pro Evropu, jak bylo zveřejněno ve středu.