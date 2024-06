Boj na palubě. Piráti hledají viníka za krach ve volbách

Názor

Strašný debakl, to byl výsledek ambiciózní České pirátské strany v eurovolbách. Ztráta dvou mandátů ze tří stranu šokovala a teď řeší, kdo za to může a co dál. Obviněných je mnoho, řešení málo. Problém je v tom, že Piráti už nejsou, co bývali, a jejich voliči také ne.