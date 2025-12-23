Popovídejte si s taxikářem o Babičce. Slabiny a absurdity nápadu se zkouškou z češtiny

Jasně to vidím a už se té představě tady v redakci smějeme. Sednete si třeba někde v centru Prahy do taxíku, šoférovaného cizincem, a začne dialog:
– Dobrý den, prosím na letiště. Kolik to dělá? A mohu vám tu vaši rozečtenou Babičku dát ze sedadla spolujezdce na zadní sedadlo, pane řidiči?
– Ano, dobrý den, bude to dělat 350 korun, pane. A co si vy myslíte o Sultánovi a Tyrlovi?
– No, byli to určitě dobří psi. A co vy, pane řidiči, jakou máte nejradši Smetanovu operu?
– Též by bylo správně česky „dobří psové“, pane. A nejradši mám určitě Prodanou nevěstu, ta mi připomíná zvyky u nás doma.
Jasně, úvod článku je trochu nadsázka, zkouška z literatury a reálií by součástí (zatím) nebyla, ale koalice prý reaguje na stížnosti některých lidí, že se řidiči nedomluví s cestujícími.
Taxíků jenom v Praze jezdí asi 15 tisíc. A celkem 45 procent řidičů jsou cizinci. Je mezi nimi třeba 6 000 Ukrajinců, také Uzbekové, Nigerijci...
Podle mě je absolutní hloupost chtít od řidičů taxi zkoušku z češtiny, protože klíčové je, aby uměli česky do té míry, aby to stačilo na poskytnutí služby taxikáře a zákazník byl spokojen.
Třeba takový Bolt nebo Uber, to jsou taxislužby s aplikací v mobilu, na které si předem najdete, odkud a kam chcete jet a kolik vás to bude stát. Řidiči už pak stačí jenom pozdravit a ověřit si, že k němu nastoupil správný člověk. (Zeptají se mě obvykle: „Pan Jakub?“) Snad by ještě měl případně říci: „Zapněte si pás, prosím.“ A pak už jenom: „Na shledanou.“
Pravda je, že řidič taxi by měl asi trochu znát Prahu, nespoléhat se jen na navigaci, která už jednou někoho vedla na Karlův most. Protože když si někdo splete Pikovice a Pitkovice, může to být trochu problém. Ale to s češtinou úplně nesouvisí.
Nauč se česky, cizáku!
Přijetí zákona, který by zkoušky z češtiny nařídil, hodně tlačí především koaliční a vlastenecké hnutí SPD, které je na cizince obecně přísné. Spíš to ale podle mě zavání nějakým nedomyšleným nápadem, jak cizince od volantů taxíků vyštípat.
Celý návrh má i jiné slabiny a absurdity, kromě té nejdůležitější – že je to poněkud nadbytečný požadavek. To by pak mohl někdo rovnou chtít češtinu i od řidičů kurýrních služeb, dodavatelů potravin domů, donáškových služeb s jídlem a podobně. U nich také pracují „migranti“ a s klienty si poklábosí skoro víc než taxikáři.
|
S taxikáři jen česky? Vzpomeňme na Vietnamce: česky neuměli, přesto u nich lidé nakupovali
Bizarní je už filozofický a nacionalistický podtext celého nápadu, takové to rozmáchlé přesvědčení: „Kdo je tady v Česku, měl by umět česky jako my, no né?“
Zatím nikdo ani nesdělil, jak vysoká míra znalostí by byla nutná – existuje několik úrovní jazykové zkoušky od A1 do C1. A nikdo se nezabýval tím, kdo by jezdil, než by se řidiči zkoušce podrobili (vystáli si frontu na termín), a o kolik by ty služby podražily. Nebo by bylo přechodné období?
Tak samozřejmě, že by nikdo žádnou zkoušku z češtiny neskládal. Taxislužby by asi zareagovaly podle výše hrozící sankce (kterou také dosud nikdo neurčil) a nastoupili by přinejhorším čeští řidiči, takže je jasné, že by jízda podražila, protože firmy by čekal obtížný nábor.
Tak šťastnou cestu s novou koalicí!