Právě to nakonec zlomilo vaz britskému „troublemakerovi“ Borisi Johnsonovi. To, že si dal během lockdownu pár skleniček a s odstupem jednoho roku se na to přišlo, v tom sehrálo pramalou, ba žádnou roli. Podporu své strany totiž „Boris“ ztratil už mnohem dřív: pravé křídlo jeho partaje nad ním zlomilo hůl již během pandemie koronaviru, kdy podporoval tvrdé a prodlužované lockdowny. Zbytek se ho zbavil poté, co zjistil, že už jim nebude vyhrávat volby.