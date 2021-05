BOTLÍK: Cermat tvrdí, že schvalovací komise nenašly v testech závady. Ale důkazy nemá

Dne 13. května vyšlo na serveru Lidovky.cz moje vysvětlení, proč korektorské úlohy v testech Cermatu porušily zákon. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) totiž nepožaduje, aby žáci měli umět najít pravopisné chyby v cizím textu. A Cermat podle školského zákona nic jiného než požadavky RVP ZV ověřovat nesmí. Opakovaně to ovšem dělá a ministerstvo školství mu kryje záda.

Řekněme, že bych napsal: „Žádný současný zaměstnanec Cermatu neskládal v roce 2011 státní maturitu.“ Kdybych neměl pravdu, Cermat by mé tvrzení snadno vyvrátil: zveřejnil by maturitní vysvědčení takového člověka a doklad, že je jeho zaměstnancem. Zato povídačky, že mladí lidé ještě nemají pro přípravu testů dost zkušeností a že tři jeho zaměstnanci maturovali v roce 2008, nevyvracejí vůbec nic. Zhruba tak však Cermat zkoušel argumentovat už v den zveřejnění mého komentáře, když se marně snažil korektorské úlohy obhájit. Kdo nevěří, může se na jeho stránce přesvědčit sám.



Ještě popletenější, ale dost typický řetěz myšlenek předvedl Jiří Kostečka, jeden z tvůrců státní maturity z češtiny. Na webu Pedagogicke.info diskutoval pod textem spolku Asociace češtinářů, kterou založil a je jejím čestným předsedou. K mému komentáři se vyjádřil následujícími slovy: „Jestliže chci jako češtinář, aby moji žáci odevzdávali svoje slohy bez pravopisných chyb, jak to asi mají udělat jinak, než že provedou pravopisnou autokorekturu svého textu? No a když se vyžaduje pravopisná korektura u vlastních textů, proč by se nemohla procvičovat na textech jiných autorů? Ono to totiž ve škole ani jinak nejde, má-li se zapojit celá třída – vždycky by tam jinak bylo cca 29 žáků, kteří by opravovali text spolužákův, nikoli svůj. A jestliže se vychytání pravopisných chyb má ve škole trénovat, proč by se následně nesmělo testovat? Vůbec nechápu, jak takovou nelogickou splácaninu mohl napsat matematik…“

Pan Kostečka nevidí rozdíl mezi nácvikem správného psaní ve třídě a řešením úlohy v přijímacím testu. Jeho úvaha je až mile upřímným, leč nechtěným doznáním, že sice možná rozumí výuce pravopisu, ale testování a logice opravdu ne. K vyvrácení mého tvrzení totiž vede jediná cesta: ukázat v RVP ZV prstem na jeden z nemnoha číslovaných takzvaných očekávaných výstupů a doložit, že podle něj má žák umět opravit pravopis v textu, který nenapsal. Tedy nikoli umět psát bez pravopisných chyb texty vlastní – to je principiálně jiný úkol.

Když ovšem v RVP ZV takový očekávaný výstup neexistuje, je opravdu velmi obtížné ho tam najít. Ředitelka Cermatu Michaela Kleňhová má na rozdíl od Jiřího Kostečky z matematiky doktorát, a proto vyvracet výroky zcela jistě umí. I napodruhé tudíž raději postupovala autoritativně. Nechala 19. května 2021 zveřejnit tiskovou zprávu k výsledkům přijímacích testů. Píše se v ní, že experti ze schvalovacích komisí Cermatu a MŠMT testy posoudili a komise konstatovaly, že všechny úlohy i testy jako jednotlivé celky odpovídají obsahu i formě RVP ZV.

Tvrzení komisí Cermatu a ministerstva školství je nepřezkoumatelné. Pro posouzení zákonnosti korektorských úloh se tudíž tisková zpráva vůbec nedá použít. Vrátím-li se k metafoře ze druhého odstavce, Michaela Kleňhová nám pouze sděluje, že neznámí experti prý znají záhadného zaměstnance Cermatu, který maturoval v roce 2011. Dokonce i o původcích explozí ve Vrběticích už jsme se dozvěděli víc! Tak proč bychom měli těmto expertům věřit? Protože pracují pro Cermat nebo pro MŠMT? Vždyť už přes ně přešlo tolik chyb, že by se o tom dala napsat učebnice s názvem Jak netestovat. Jsou nevěrohodní a letošním verdiktem se propadli ještě níž.Pokud je tisková zpráva pravdivá, vyplývá z pravidel logiky, že se členům obou komisí podařil husarský kousek. Neexistující výstup přece jen v RVP ZV našli! Jenom jaksi zapomněli prozradit, který to podle nich je. A paní ředitelka taky. Přitom je zřejmé, že seznam testových úloh s čísly očekávaných výstupů, o něž se úlohy opírají, by měla veřejnost dostávat současně se zveřejněním testů – důkazní břemeno je totiž na straně Cermatu. A když je všechno v pořádku, není na sestavení seznamu nic složitého.

Svými nepřijatelnými reakcemi na kritiku vnesl Cermat do našeho školství praktiky, které jsou špatným příkladem učitelům i žákům a nacházíme je spíš v politice než v akademickém světě: lži, mlžení, vytáčky a mlčení k vlastním chybám v naději, že veřejnost brzy začne zajímat něco jiného.

Prvním úkolem po volbách bude udělat v plošných zkouškách pořádek. I v Cermatu musejí konečně poznat, kdo je tady ministrem.

Autor je matematik zabývající se testováním a vzdělávací politikou.