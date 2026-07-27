Jemenští Húsíové, spojenci Teheránu, od minulého týdne útočí na ropné tankery v Rudém moři. Hrozí, že budou napadat další saúdskoarabské lodě a plavidla převážející ropu. Cena ropy Brent se v reakci vrátila nad 100 dolarů za barel, poprvé po takřka dvou měsících. Český řidič by se však neměl dívat jen na cenu ropy. Ještě závažnější drama se nyní odehrává na trhu s naftou.
V Rudém moři Húsíové útočili už od konce roku 2023, tehdy v odvetě za izraelské operace v Gaze. Útoky ustaly po příměří z loňského května. Nyní se vracejí, když je Hormuz opět uzavřený a Saúdská Arábie potřebuje náhradní cestu pro vývoz ropy.
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Tou cestou se stalo právě Rudé moře. Saúdské tankery vyplouvají z přístavu Janbú a směřují k průlivu Báb al-Mandab. Jeho název se překládá jako Brána nářků. Pro světovou ekonomiku se nyní může stát branou drahé ropy, drahé nafty a nové inflace.
Uzavření Báb al-Mandabu ropu neuvězní tak dokonale jako blokáda Hormuzu. Lodě mohou z Rudého moře uniknout na sever přes Suez. Jenže tankery mířící do Asie pak musí obeplout téměř celou Afriku. Cesta se prodlouží asi o deset tisíc námořních mil. Trvá zhruba o 33 dnů déle. To znamená více paliva, vyšší mzdy námořníků a dražší pojištění. A tanker se vrátí pro další náklad o měsíc později. Čas jsou v námořní dopravě peníze, v tomto případě mimořádně velké.
Supertankery navíc nemohou plně naložené jednoduše vplout do Suezu. Před průplavem musí asi polovinu ropy vyložit. Ta pokračuje přes Egypt ropovodem Sumed. Za Suezem ji tanker znovu naloží. Pokud se na překládku sjede více lodí současně, vznikají prodlevy. Výsledek? Přeprava ropy z Janbú na západní pobřeží Indie se může prodražit z běžných zhruba 60 milionů korun na téměř 300 milionů. Jediná cesta tedy může stát pětkrát více než obvykle. Takové náklady se neztratí, někdo je zaplatí. Část producenti, část obchodníci, především ale odběratelé ropy a pohonných hmot.
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Přesto ani ropa za více než 100 dolarů nevystihuje plnou závažnost situace. Na evropském trhu s naftou už totiž ceny delší dobu odpovídají stavu, jako kdyby ropa hranici 100 dolarů překonala opravdu citelně. Rozdíl mezi cenou barelu nafty a surové ropy, tzv. crack spread, dosáhl v minulém týdnu v Evropě asi 70 dolarů. Je nejvyšší v historii. Překonal dokonce úrovně zaznamenané po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022.
Neukolébat se 100 dolary
Ropa kolem stovky tedy falešně uklidňuje. Velkoobchodní nafta na burze v Rotterdamu zdražila v minulém týdnu v přepočtu až nad 28 000 korun za tunu, nejvýše od začátku dubna. Když nafta naposledy stála tolik, ropa se prodávala za 110 dolarů za barel. Nafta je na burze nyní zhruba stejně drahá, jako když Babišova vláda zahajovala regulaci cen paliv. Což je paradoxní, když v předminulém týdnu regulaci naopak ukončila.
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Nafta představuje asi tři čtvrtiny spotřeby pohonných hmot v Česku. Její cena ovlivňuje nejen motoristy, ale i kamionovou dopravu, zemědělství, stavebnictví a průmysl. Dražší diesel se promítá do ceny téměř všeho, co se musí vyrobit nebo převézt.
Situaci zhoršuje nedostatek zásob. Morgan Stanley varuje, že evropské zásoby nafty jsou na mnohaletém minimu. V listopadu mají klesnout na 299 milionů barelů, nejníže pro toto období minimálně od roku 2015.
A tlak přichází z více stran současně. Ukrajinské síly stále účinněji útočí na ruské rafinerie. Moskva proto na začátku měsíce zakázala vývoz nafty, přestože surovou ropu dál prodává.
Hormuzský průliv je uzavřený. Američané blokují íránské přístavy. Húsíové útočí v Rudém moři. Ukrajinci zase v Rusku.
Na světovém trhu tak chybějí ruské ropné produkty. A budou chybět zřejmě i v nadcházejících měsících, protože Moskva svůj červencový zákaz prodloužila, dokud se trh nezotaví – což může znamenat na řadu měsíců. Takže na světovém trhu bude ještě méně paliv typu nafty, což bude příslušnou cenu tlačit nahoru i v Česku.
Hormuzský průliv je uzavřený. Američané blokují íránské přístavy. Húsíové útočí v Rudém moři. Ukrajinci zase v Rusku. Všechno se sčítá do vyšších cen u českých čerpacích stanic, které už tedy nyní nebude krotit vládní regulace. Není vyloučeno, že nafta se může v celorepublikovém průměru dostat do blízkosti cenovky 50 Kč za litr.
Českému trhu navíc hrozí regionální komplikace. Kazachstán nebude ani v srpnu dodávat ropu do německé rafinerie ve Schwedtu prostřednictvím Družby. Rusko ji odmítá přijmout k tranzitu, údajně z technických důvodů. Schwedt přitom vyrábí naftu i pro český trh. Německo je zdaleka největším dodavatelem dovážené nafty do Česka.
V této situaci rychle roste pravděpodobnost, že Babišova vláda obnoví regulaci cen pohonných hmot. Rozhodujícím důvodem nemusí být ropa samotná. Tím důvodem může být historicky napjatý trh s naftou. Regulace však není zadarmo. Snížení spotřební daně z nafty stálo stát přibližně miliardu korun měsíčně. A veřejné finance se nyní dostávají pod tlak ještě z druhé strany.
Výnos českého desetiletého dluhopisu v minulém týdnu vystoupal nad pět procent, na nejvyšší úroveň bezmála za 3,5 roku. Na začátku měsíce přitom nedosahoval ani 4,6 procenta. Investoři očekávají vyšší inflaci, a proto požadují vyšší úrok. Dražší paliva tedy zdražují státu jeho vlastní dluh. Vláda zároveň může začít vydávat další miliardy na tlumení cen u čerpacích stanic.
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Případné trvalejší uzavření Báb al-Mandabu se může brzy projevit na účtenkách řidičů, cenách v obchodech i úrocích, které stát platí ze svého dluhu. Brána nářků zkrátka může přimět k nářku také české řidiče, pak i vládu a nakonec daňového poplatníka.