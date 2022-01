Bezbřehé developerské zástavbě u nás nefandíme

Vstoupili jsme do nového roku 2022, do posledního v současné sestavě vedení radnice. A já doufám, že je za námi vidět kus práce, který obyvatelům život v tomto krásném souměstí zkvalitnil a zpříjemnil. Jistým potvrzením, že se v našem úsilí ubíráme tím správným směrem, může být celorepublikový titul Město pro byznys i třetí nejlepší hodnocení z pohledu Indexu kvality života.

Ne vše se samozřejmě podařilo, ať už naší vinou či vinou vleklé pandemie, která poměrně slušně nasazenému tempu rozvoje poněkud ubrala vítr z plachet. Spíše než na jakákoli očekávání, se tak nyní soustředím na to, co je dané. Na projekty, které zdárně směřují k realizaci. Jedním z těch nejvýznamnějších je zkapacitnění čistírny odpadních vod. Naprosto zásadní investice, po níž jsme prahli řadu let, a kterou jsme také velmi dlouho chystali. Mám velkou radost, že v letošním roce již nic nebrání zahájení této velké akce. Ostatně, vzhledem k atraktivní poloze i krásám našeho souměstí, které přivádějí nové a nové obyvatele, je nejvyšší čas.

To ale neznamená, že bychom dávali zelenou bezbřehé developerské výstavbě, jež by z nás udělala další „noclehárnu Prahy“. Chceme, aby se zde příjemně a kvalitně žilo starousedlíkům i nově příchozím. Proto jsme na konci loňského roku přišli se zásadami, které všem novým developerům bez pardonu ukládají povinnost podílet se na rozvoji infrastruktury i povinnost finančního plnění vůči městu. Již letos by tak měla tato naše snaha přinést první ovoce. Díky developerským příspěvkům se dočká opravy řada našich ulic a chodníků.

K našemu souměstí samozřejmě neodmyslitelně patří i jeho slavné památky. Nádhernou proměnou prošlo v posledních letech poutní místo ve Staré Boleslavi. S výraznou pomocí dotací a úsilí místního pana probošta se podařilo zrekonstruovat baziliku Nanebevzetí Panny Marie i kostel sv. Václava. Kdo jejich novou podobu ještě neviděl, vřele doporučuji. Letos se bude pozornost soustředit na ikonu opačného labského břehu, na brandýský zámek. Novou podobu již precizní prací restaurátorských mistrů získala zámecká kaple a rytířský sál. Nyní žezlo převezmou zahradní architekti. Díky přiznané dotaci bude už na jaře zahájena revitalizace zámeckých zahrad, které připomenou rudolfinskou dobu. Nesmírně se tedy těším, až se, třeba už jen tak s vnoučaty, novými zahradami projdu a uvidím je stejné, jako je kdysi viděl císař Rudolf II.