Situace se bohužel stává v poslední době natolik kritickou, že některé domorodé skupiny žádají před těmito ozbrojenými, ničeho se neštítícími samovládci okupujícími jejich území o pomoc, ale přitom se vystavují dalšímu zlu - riziku nákazy pro ně cizorodými chorobami, které jsou pro ně smrtelné.
Dne 17. listopadu informovala nezisková organizace Survival International o nedávném případu, kdy dvacet příslušníků etnika Awá záměrně navázalo kontakt s místními vládními úředníky v brazilské části Amazonie. Ačkoli jde o zdatné lovce a sběrače, skupina požádala o ochranu, ale i o potraviny a sladké brambory, aby se s nimi vrátila zpět do deštného pralesa.
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„Je to znepokojivý doklad toho, jak pokračující pronikání do lesů, v nichž žijí nekontaktované kmeny, vystavuje jinak soběstačné domorodé obyvatele reálnému nebezpečí,“ uvedla v prohlášení ředitelka organizace Survival International Caroline Pearceová.
Poslední stovky lovců a sběračů
Awá (či Guajá, viz Atlas indiánů Jižní Ameriky, str. 167, Mnislav Zelený-Atapana 2021) jsou jedním z posledních domorodých kmenů na světě, které žijí v dobrovolné izolaci. Jejich přirozené a úzké vazby na brazilský deštný prales sahají mnoho staletí do minulosti. V 19. století čelili prvním útokům ze strany evropských osadníků, což je nakonec přimělo přejít na kočovný způsob života, aby se vyhnuli dalším střetům.
V polovině 80. let 20. století jim Brazílie sice vyhradila území k životu, ale nechránila je před nezvanými dobyvateli. Mezitím došlo k mnoha tragickým střetům s těžaři dřeva, zemědělci a dalšími vetřelci, v jejichž důsledku se komunita Awá (či Guajá) zmenšila na pouhých 300 lidí. Podle odhadů ochránců práv zůstává z této skupiny lovců a sběračů v naprosté izolaci od okolního světa již jen zhruba třetina.
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„Brazilská vláda musí vyčlenit prostředky nezbytné k ochraně jejich oblasti Arariboia před těžaři dřeva a chovateli dobytka, kteří ji v hrubém rozporu se zákonem ničí,“ dodala Pearceová. Toto indiánské území Arariboia se nachází v severovýchodní Brazílii, ve spolkovém státě Maranhão. Rozkládá se na ploše přibližně 413 000 hektarů v přechodové zóně mezi amazonským deštným pralesem a savanou cerrado.
Místní etnika Guajajara Awá-Guajá zde žijí usazeným způsobem života, zatímco menší a již zmíněná skupina Awá dodržuje své pradávné lovecké a sběračské tradice hluboko v lesích. Částečnou podporu nacházejí občas právě od národa Guajajara, známého jako zdejší „strážci lesa“, kteří dobrovolně čelí nelegálním chovatelům dobytka a těžařům dřeva. Je však zapotřebí, aby tak činily příslušné úřady a zajistily bezpečnost posledních tří set Awá, svědků dávné minulosti nejen své, ale vlastně i naší.