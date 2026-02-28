Brdy to stihly na poslední chvíli. Deset let otevřeno

Tragédie vystěhovaných a zničených vesnic se za století změnila v novou hodnotu – ve stovky kilometrů čtverečních neosídlených kopců uprostřed zabydlené země.
Dá se sem jen přijet, užít si klidu a pohody, a zase odjet. Uvnitř nejsou a snad ani nebudou hotely, penziony, hospody, stánky ani plastoví trpaslíci. To podstatné, co se změnilo, jsou stovky kilometrů vyznačených pěších a cyklistických tras. Nic takového tu nebylo a chvíli trvalo, než vznikly.
|
Zbytky elektrárny, zřícenina hradu i letiště. 10 míst, která v Brdech neminout
Brdy se začaly lidem na okrajích otevírat už v roce 2007 a tolerantní k návštěvníkům byli správci vojenských lesů už nejméně rok dva před zrušením vojenského újezdu a vznikem chráněné krajinné oblasti v roce 2016. Kdo si ty časy pamatuje, musí si povzdechnout, jak objevitelské výlety to byly. Nebyly tu turistické značky, nebyly ale ani mapy v mobilu a GPS navigace, což si dnes nedovedeme představit. K dispozici byly mapy Klubu českých turistů, v nichž zdaleka nebylo vše. Ztratit se byla hračka.
Nebylo to ale samozřejmě nijak zvlášť nebezpečné, protože další z věcí pro Brdy typických byly a jsou široké a často asfaltové cesty určené jak pro někdejší vojenskou techniku, tak pro lesní hospodaření, dnes ale uzavřené autům. Mají svá zvláštní kouzelná jména jako Aliance, Dřevěnka, Myší díra nebo Pětizlodějská. A vždycky někam vedou.
Vlastně dodnes tu nejsou typické lesní cestičky, které by se klikatily mlázím. Neměl je kdo vyšlapat a vzhledem k tomu, že asi dodnes není úplně dokončená likvidace zbytků munice, se to ani nedoporučuje. Co se naopak doporučuje, je vzít s sebou svačinu, protože koupit si něco k jídlu člověk může jen ve vesnicích na okraji území. S pitím je to o trochu lepší, protože Brdy jsou poseté udržovanými a v mapách značenými studánkami.
Oblast má kromě nádherných lesů a klidu i spoustu opravdových a volně přístupných atrakcí, ať už jsou to známé Padrťské rybníky a spousta menších a větších vodních nádrží, ruina hradu Valdek, nebo bývalý zámeček Tři Trubky, nově upravený na návštěvnické centrum s názvem Dům přírody Brd. Za návštěvu stojí bývalé dopadové plochy s desítkami hektarů vřesovišť, stejně jako zbytky vojenských betonových bunkrů.
|
OBRAZEM: Den pozemního vojska přilákal davy lidí. Do Brd dorazil i prezident Pavel
O Brdech je málo slyšet, zejména ve srovnání s Šumavou, kde se mezi ochranou přírody, turismem a lesním hospodařením vedou po léta líté boje. Srovnávat to ale asi nejde. V jádru Brd nezůstaly žádné obce, jejichž zájmy by chráněná oblast nějak omezovala. Nejsou tu ani žádní obyvatelé a území se netýkaly restituce, takže patří z většiny státu a zatím nikoho nenapadlo ho rozprodávat. A především se liší stupeň ochrany přírody. Národní park chrání nerušený vývoj přírodních procesů, zatímco CHKO harmonickou krajinu. Může se tu tedy normálně hospodařit, tedy i zasahovat, a nikoho nezneklidňují plochy lesa, který by to prohrál s kůrovcem.
Pár takových klenotů, jako jsou Brdy, se v České republice ještě najde – jenom u nás v západních Čechách určitě Hradiště v Doupovských horách, kde vojáci stále cvičí, z ostatních pak Boletice nebo Libavá. Jejich nitro bude podobně nádherné jako v případě Brd. Jenže šance, že by se jich armáda vzdala, je při tom, co se děje za humny i jinde ve světě, nejspíš minimální. Ještěže to Brdy stihly.