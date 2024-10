Když Rusko a země BRICS hlasují vlivem. Západ by se měl zamyslet, proč jim jiní naslouchají

Komentář

Výraz hlasování nohama má svůj hluboký smysl. Veškerá propaganda za čtyřicet let komunismu u nás se dala smést jedním argumentem. Když je to tu tak skvělé, proč lidé utíkají z východu na západ, a ne obráceně? Totéž platí i dnes. Přes veškerou kritiku na adresu USA (je to země agresivní, utlačuje menšiny, plodí rasismus) či EU (je to nová RVHP, má nakročeno k totalitě) lidé z rozvojového světa utíkají právě do Ameriky a Evropy, ne obráceně.