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Dejte mi dvě minuty. Kde se ta časoměrná jednotka vzala a jak s ní lidé nakládají

Iva Pekárková
Poslední slovo   20:00
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Iva Pekárková. | foto: MAFRA

Možná jste si toho taky všimli. Zatímco jedna minuta je přesně definovaná (60 vteřin či, vědečtěji, sekund) a newyorská minuta taky (nanejvýš pět sekund, než se čekající začne rozčilovat), dvě minuty můžou znamenat prakticky cokoli.

Měla jsem šanci důvěrně se seznámit se všemi aspekty „dvou minut“, když jsem v Londýně taxikařila.

Jen pro jednoho stálého zákazníka představovaly dvě minuty dobu kratší než 120 sekund. Pokaždé jsem mu zavolala, že taxík čeká před barákem, on ze sebe vyrazil: „Jo, za dvě minuty jsem tam!“ A za dalších dvacet vteřin vyběhl z domu. Takového zákazníka musíte milovat.

U jiné stálé zákaznice, která si mě najímala skoro každý čtvrtek, abych ji vozila od jednoho kunčofta ke druhému, trvaly „dvě minuty“ nanejvýš dvanáct minut. Chlubila se, že se tak dokonale naučila potěšit ústy svoje klienty, že do sedmi minut byla s každým hotová. Pět dalších minut měla na zvonění u dveří, svlékání, oblékání, počítání výdělku a cestu zpátky k mému vozu.

Až pak mi řekla, na jakou další adresu ji odvézt. Jednou, když jela za novým kunčoftem, jsem adresu zaboha nemohla na mapě najít. Řekla jsem, snad trochu sarkasticky: „Však já to najdu. Dej mi dvě minuty.“ A pak jsem se musela přikrčit, aby mi neukousla hlavu.

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Někteří lidé používají specifické časové úseky, které ovšem málokdy odpovídají skutečnosti měřitelné na stopkách. Jeden můj bývalák byl vážně přeborník. Vždycky, když jsem po něm něco chtěla (třeba jen, aby se zvedl z pohovky a vydal se ven), řekl: „Jo, jasně. Za šest až osm minut.“

Někdy „šest až osm minut“ představovalo půldruhé hodiny, jindy to znamenalo „nikdy“.

Gary byl, myslím (doufám), spíš výjimka, pokud se vnímání času týče.

Velká většina lidí si vystačí se zmíněnými „dvěma minutami“. Aspoň tady v Anglii. Chrissy, moje známá z kostela, moc hodná paní, která léta pečovala o nemocnou manželku našeho reverenda, mi jednou pomáhala v kostele uklízet. Musely jsme mimo jiné naleštit voskem nějakých 120 dřevěných židlí – všechny čtyři nohy, trnož, opěradlo… znáte to. Nebyl to snadný úkol, ale Chrissy, když jsem ji žádala o pomoc, ani nemrkla: „To budu mít hotový za dvě minuty!“ ujistila mě.

Potom jsme půl dne leštily a Chrissy neprotestovala, když jsem jí zaplatila za čtyři hodiny práce.

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Občas se sama sebe ptám, jestli Bůh, existuje-li, náhodou nepoužívá stejnou časoměrnou jednotku. A protože je všemocný, můžou Božské dvě minuty znamenat opravdu cokoli. Jak vám vysvětlí teologové, Bůh stvořil svět za šest dní – nezáleží na tom, že podle vědců svět vznikal miliony a miliardy let. V Božském měřítku se to srovná.

Myslím, že tuším, co se stalo. Ten nejzbožnější člověk ze všech, zoufalý ze stavu světa, se modlil k Všemohoucímu a žádal Ho: „Bože, prosím tě, udělej s tím něco.

Načež se shůry ozval mocný hlas: „OK. Dej mi dvě minuty.“

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Dejte mi dvě minuty. Kde se ta časoměrná jednotka vzala a jak s ní lidé nakládají

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