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Když je pořád nahoře. I barevná prkénka z duroplastu umí naší kongregaci rozjasnit den

Iva Pekárková
Poslední slovo   20:00
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Iva Pekárková. | foto: MAFRA

Vyměnili jsme v našem kostele záchodová prkýnka. Bylo to náročnější, než jsme doufali. Sice jsem velmi pečlivě vybrala univerzální prkýnka, která „pasují na kteroukoli mísu“, nepočítali jsme ale s plynutím času. Vypadá to, že v našem kostele zůstaly mísy původní, nainstalované v roce 1959. Univerzální prkýnka na ně nepasovala.

Teda… tvar i velikost byly v pořádku, jen nefungovaly takové ty vymakané kousky plastu a kovu, klouby a šrouby a matice. Hmoždinky (či jak se tomu říká), které měly přidržovat šroub v porcelánu, neprošly příliš úzkou dírkou prastarých mís. A tak jsme strávili půl dne rozšiřováním děr v porcelánu ručním pilníkem. Přítel na telefonu nám radil, že si na to máme vzít elektrickou vrtačku, toho jsme se ale neodvážili. Přece nebudeme riskovat, že rozvrtáme historickou mísu.

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Nebylo to snadné, ale obě prkýnka jsou na místě. Drží pevně. Navíc jsou vybavená tím promakaným systémem, který zajistí, aby prkýnka, když je sklopíte, nepadla na mísu volným pádem. Místo toho se k ní snesou ladným pohybem a po okolí se nerozlehne ohlušivá řacha.

Většina naší kongregace byla z nových prkýnek nadšená. Ani ti největší neofobové se nenechali slyšet, že by bylo lepší, kdybychom našroubovali zpátky ta unavená černá prkýnka, co bouchají. Ženy si chodily prohlížet prkénko s mořskými hvězdicemi na „genderově neutrální“ záchod a muži se ptali, jestli jim dovolím nahlédnout do „dam“, kde trůnilo prkénko s tropickými rybkami. Odhadli jsme situaci správně. I taková maličkost jako barevná prkénka z duroplastu naší kongregaci rozjasní den.

Jediný, kdo si stěžoval, byla naše Alfie. Pohybuje se obyčejně na vozíku, i když není ochrnutá: kongenitální nemoc způsobuje, že se jí snadno může vykloubit rameno, koleno nebo kyčel. Chodit by mohla, ale doktoři jí to nedoporučují. A tak v našem kostele používá genderově neutrální záchod, který je uzpůsobený pro lidi s postižením.

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Alfie vyjela ze dveří záchodu a tvářila se rozhořčeně. „Ale jo, prkýnko ujde,“ nechala se slyšet. „Ale proč je pořád nahoře? Se z toho zvencnu!“ Rozpomněli jsme se, že Alfiiny návštěvy toalety bývaly doprovázeny hlasitým boucháním – to jak sklapovala původní prkýnko.

Vypátrala jsem našeho nejhoršího nesklapovače prkýnek. Je to Mark, chlapík, jehož oficiální diagnóza zní „potíže s učením“, a naučila jsem ho – bez potíží - prkýnko sklápět. Ukázalo se, že se do něj bál šťouchnout, když bylo nahoře, protože pokaždé strašlivě řachlo. Protiřachavý mechanismus moderního prkýnka ho nadchl. Hrál si s prkýnkem ještě čtvrt hodiny. Sklapoval ho a zase zvedal a fascinovaně sledoval, jak se snáší k porcelánu.

A pak šla Alfie opět na záchod. Chvíli bylo ticho, žádné řachy se neozývaly. Když vyjela, tvářila se rozhořčeně. „To prkýnko je hrozný!“ vyjela na mě. „Když ho ti hajzlové nechají nahoře, nemůžu s ním ani pořádně bouchnout!“

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Poslední slovo

Když je pořád nahoře. I barevná prkénka z duroplastu umí naší kongregaci rozjasnit den

Iva Pekárková.

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