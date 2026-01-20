Agónie britského premiéra. O Starmerově osudu můžou rozhodnout jarní regionální volby

„Keir Starmer v jarních volbách není na volebním lístku,“ nechala se slyšet velšská premiérka Eluned Morganová. Chtěla tím dát najevo, že se od celostátní politiky Labouristické strany distancuje, čímž by si ráda zvýšila šance na úspěch. Londýnská vláda labouristů je dnes v Británii vnímána tak negativně, že se od ní regionální politici preventivně distancují a premiér Keir Starmer, který stranu v roce 2024 přivedl k historickému volebnímu vítězství, je vnímán jako mimořádně slabý lídr.
Pokud totiž za půldruhého roku u moci dovedl něco k dokonalosti, bylo to umění obratů. Nechtěných obratů. Před čtyřmi měsíci například slíbil, že Británie zavede povinné digitální průkazy totožnosti. Měly především pomoci udělat pořádek na pracovním trhu, kde je bezpochyby řada ilegálních pracovníků. Při případné kontrole by tak bylo jasno, kdo má a kdo nemá v Británii pracovní povolení a kdo je v zemi naopak zcela ilegálně.
Jenže ještě žádné vládě od skončení druhé světové války se průkazy totožnosti zavést nepodařilo. Odpor politické opozice i běžných lidí byl enormní. Občanka jakéhokoliv typu prostě pro Brity představuje nepřijatelnou státní šikanu. A tak se za necelé čtyři měsíce staly z povinných dokladů papíry dobrovolné.
Slabý lídr, který neprosadí svou
Další otočku učinila ministryně financí Rachel Reevesová, která hodlala snížit slevu na dani, kterou jsou zatíženy britské hospody. Daňová úleva byla zavedena během covidové pandemie a měla pomoci podnikům přežít. Covid je pryč, státní pokladna děravá a tak se zdálo být logické úlevu zrušit nebo alespoň umenšit. Ovšem chyba lávky. Hospodští, kteří se už tak pohybují na okraji ekonomické propasti, začali bít na poplach: když se daň vrátí, zavřeme. A protože hospoda je i v Británii základem společenského přediva, vláda ustoupila.
Stejně to dopadlo s dědickou daní pro farmáře nebo plošnými příspěvky na topení pro důchodce. Ambiciózní a rozpočtově zodpovědné plány jsou vždy odsouzeny ke krachu. A nemůže za to jen „hlas lidu“, ale i názorově rozrůznění labourističtí poslanci. Někdo by mohl říct: fajn, jen hlupák nemění názory a premiér prostě jen vstřícně reaguje na situaci. Pro většinu je však britský premiér slabým lídrem, který si neprosadí svou. Je to možná nespravedlivé, ale politika takto funguje.
Kdo po něm
Keir Starmer kdysi řekl, že „něco starmerismus neexistuje a nikdy existovat nebude“. Chtěl tím říct, že je přesvědčením více pragmatikem než dogmatikem. Dnes je však takový postoj vnímán jako slabost. Stále více se vyjevuje, že jeho vize je méně a méně čitelná. Jistě, oproti českému premiérovi, jemuž občas nerozumíte, co říká, je to rozdíl. Britové však mají laťku přece jen trochu výš.
Doma navíc není nikdo prorokem. Keir Starmer je vůdčí osobností tzv. koalice ochotných (evropských zemí, které se snaží pomáhat válkou sužované Ukrajině) a možná i jedním z mála evropských lídrů, kterým je ještě americký prezident Donald Trump ochoten naslouchat. To ale domácí publikum příliš neocení a ve Spojeném království se zcela otevřeně spekuluje o tom, kdo by mohl Keira Starmera v Downing Street nahradit.
Nejčastěji padají jména jako bývalá vicepremiérka Angela Raynerová nebo ministři zdravotnictví Wes Streeting či vnitra Shabana Mahmoodová. Pokud květnové regionální volby dopadnou pro labouristy příliš zle, půjde to možná ráz na ráz.
Autor je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království