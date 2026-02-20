Hraje se o osud monarchie. Vzdá se Andrew Mountbatten-Windsor svého nástupnictví?

Včera, 19. února, slavil Andrew šedesáté šesté narozeniny. Poprvé nikoliv ve své nablýskané residenci v areálu hradu Windsor, ale v domku ve vyhnanství v Sandringhamu. Místo gratulantů navíc zaklepali na jeho dveře policisté v civilu a odvezli ho s sebou.
I Al Capone byl odsouzen za něco jiného
Pád oblíbeného syna královny Alžběty II. nabral kosmickou rychlost. Policie je dosud na informace skoupá. Víme je, že měl být obviněn ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. V době, kdy působil jako britský vyslanec pro obchod, měl důvěrné informace předávat svému pochybnému příteli Jeffreymu Epsteinovi. Mimo jiné také analýzy investičních příležitostí v Afghánistánu.
|
Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein
Je to paradox. Jestli se dosud čekalo, že na Andrewa dopadne pěst spravedlnosti, mělo se spíš za to, že to bude za jeho sexuální delikty. Když nedávno bývalý předseda britské vlády Gordon Brown burcoval policejní složky k činnosti, měl na mysli podezření, že se Andrew podílel na obchodu s bílým masem. Na převozu dívek do Británie a z Británie.
Psalo se o tom, že policisté snad dokonce už prověřují záznamy o soukromých letech z letiště Stansted, kde měl Epsteinův „Lolita Express“ přistávat. Toto šetření měl nejspíš na mysli i Buckinghamský palác, když slíbil, že pokud se na něj policie obrátí, bude spolupracovat.
Nakonec to ale přišlo dříve, než se čekalo a také odjinud, než se všeobecně předpokládalo. Ovšem i Al Capone byl také odsouzen za nepřiznané příjmy a nikoliv za vraždy a další trestné činy, ke kterým dával rozkazy. Nakonec není vyloučeno, že dojde i na obvinění v sexuálně-predátorské linii Andrewova působení.
|
Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina
Ale i tak, pokud se policii podaří králova bratra usvědčit a soudům odsoudit, za zneužití úřední pravomoci, může jít do vězení až na doživotí. To je samozřejmě krajní možnost. Příjemná vyhlídka to ovšem není. Už samotný pobyt v policejním zařízení je něco, co playboy Andrew nejspíš dosud nezažil.
Jak vypudit černou ovci rodiny
Co ovšem akcelerace kolem Andrewa Mountbatten-Windsora znamená pro monarchii i samotného panovníka?
Pro krále Karla III. je nejnovější dění bezpochyby nanejvýš nepříjemné. O to víc, že policie, prokuratura a soudy jednají formálně jeho jménem. Proto také Buckinghamský palác přispěchal s prohlášením, že panovník je případem otřesen, sleduje jej a nehodlá do něj nijak zasahovat.
Je veřejným tajemstvím, že za zrychleným pádem někdejšího prince Andrewa stojí nejspíš budoucí král William a jeho manželka Kate. To oni měli tlačit panovníka, aby černou ovci rodiny vypudil. Zbavil ji titulů a nakonec i honosného sídla. Na rozdíl od ostatních měli jasno, že tady se hraje o osud monarchie.
I proto byl Andrew z honosné Royal Lodge vystěhován dřív, než se plánovalo. Dokonce dřív, než se jeho nový domov stačil zrekonstruovat a musel na dočasnou adresu. Teď víme, že se tak stalo nikoliv za pět, ale za minutu dvanáct! Policie si tak pro něj nemusela přijít do sídla britského panovníka.
|
Žádné tituly! A vystěhuj se! Král Karel III. potrestal bratra kvůli Epsteinovi
Z pohledu jeho dosavadního postavení už přišel téměř o všechno: o titul, o bydliště, o společenské postavení, kterým se honosil. Jedna výsada mu stále zůstala: dál figuruje v linii nástupnictví britského trůnu. Aktuálně se sice nachází na osmém místě, což je pozice, odkud by na trůn nikdy nedosáhl, stále víc ale dráždí fakt, že, byť velmi teoretická, pravděpodobnost tady stále je.
Stále víc se ozývají hlasy, že by i tohoto ryze formálního privilegia měl pozbýt. V online anketě, kterou hned vypsal deník Expess, se pro vyslovilo devadesát pět procent hlasujících! Pokud se ho nevzdá sám, jediný, kdo muže Andrewa zbavit nástupnictví, je parlament. Netřeba snad připomínat, že něco takového britská historie zatím nezažila. A co teprve, až začnou britská média chrlit titulní stránky s Andrewem v soudní síni.