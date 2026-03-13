Neznámý dobrák zasahuje. Jedno hloupé nedorozumění a dva smutní a osamělí senioři

Byl to ale on, kdo teď byl rozčilený. Ráno si zapomněl vzít prášek na prostatu a bolest se minutu od minuty zhoršovala. Nejradši by si zavolal taxíka, ale Josefína o tom nechtěla ani slyšet. Za pomoci bezpečnostní hole rázovala ke schodům do metra a Josefových proseb si nevšímala. Nemluvě o tom, že byla nahluchlá.
A tak Josef zvýšil hlas: „Vezmeme si taxíka!“ volal na ni. „Budeme doma za deset minut.“
I Josef je nahluchlý, a tak snad ani neslyšel, jak silně se jeho hlas rozléhá po vestibulu.
Přiblížil se k nim pár – muž a žena – a začali křičet na Josefa. „Proč na tu paní tak ječíte?“ spustili na něj. „Takhle se nesmíte chovat!“
Josef je z Krušnohoří, Josefína z jamajského venkova, a tak tahle dvojice možná hned nepoznala, že jsou partneři.
Josef ale mluví anglicky dost bídně. A místo aby jim vynadal do dinosaurů, zvýšeným hlasem je požádal, ať se starají o sebe.
To už Josefína sestupovala ze schodů a ten chlap jí začal pomáhat. Nebyl v tom zrovna zběhlý. Když Josefína viděla, že ji drží za loket cizí chlap, začala ječet.
A pak se všechno zběhlo neskutečně rychle. Pořád si nejsme jistí, co se přesně stalo, i když jsme se na přeskakující obraz na zpomaleném videu z bezpečnostní kamery dívali nejmíň padesátkrát.
Zdá se, že:
Josef přiskočil k Josefíně, vykroutil její loket z chlapova sevření a do chlapa strčil, až spadl ze schodů. Chlap byl ale mnohem mladší a zdravější, a tak vyběhl zas nahoru a sedmkrát Josefa bacil do hlavy pěstí.
Josef se zapotácel, otočil se k chlapovi zády a oběma rukama odstrčil Josefínu. Ta padla jak podťatá, rozbila si hlavu o zábradlí a ztratila vědomí.
Policisté i záchranáři byli na místě za pár minut. Josefínu odvezli do nemocnice a Josefa v poutech na policejní stanici. Obvinili ho, že Josefínu napadl a způsobil jí újmu na zdraví.
Samozvaný ochránce Josefíny odešel ze scény. Policisté se ho ani nezeptali, jak se jmenuje a kde bydlí. Výpovědi svědků se rozcházejí.
Josefína byla dva dny v bezvědomí, a jakmile se probrala, začala se shánět po Josefovi. Ten byl ale ve vazbě.
Teď se už tři čtvrtě roku oba dušují, že Josef Josefínu odstrčil jen proto, aby se nepřipletla do rány neznámému chlapovi.
Josef má na noze vysílačku, nesmí se k Josefíně přiblížit a neměl by jí ani telefonovat. Oba jsou smutní a osamělí. Když se před 14 lety poznali, vytáhla Josefína Josefa ze dna společnosti a udělala z něj zase člověka. On jí to oplácí oddanou láskou.
Tahle idylka díky zásahu dobráka, který chtěl Josefínu chránit, před devíti měsíci skončila. Zbývá jen doufat, že soud, který se má konat v srpnu, Josefa osvobodí a on bude zase smět být s Josefínou.