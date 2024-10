Dvacet tisíc hodin pod mořem. Pacientům s rozvinutou demencí nemá smysl odporovat

Do pokoje, ve kterém už přes dva roky bydlí paní „Džana“, mě vedla mladá doktorka, hezká a empatická, ten typ, co to s lidmi umí, je na ní vidět, že ji ta práce těší, a přece každý v duchu povzdechne: není jí v domově pro seniory škoda? Nemohla by dělat něco užitečnějšího? (A vzápětí se někteří z nás zastydí: copak není užitečné ulehčovat život starým lidem, kterým už nezbývají ani vzpomínky?)

Zaklepala, napočítala do pěti a teprve pak otevřela dveře. Ocitly jsme se… no ano, pod mořem. V pokoji paní Jany bylo akvamarínové příšeří. Okno, polepené podmořskými výjevy, propouštělo dovnitř denní světlo, londýnsky našedlé, ale proměňovalo ho v tajuplný přísvit v hlubinách. Stěny pokrývaly tapety podmořských barev a odkudsi se linuly tlumené zvuky příboje.

Na posteli s podmořsky zeleným povlečením seděla stařenka v noční košili a něco vykládala. Skutečně mluvila česky. Ale nezdálo se, že naši přítomnost vnímá. Když jí lékařka jemně poklepala na předloktí, odehnala ji pohybem dlaně jako zvědavé hejno rybiček. Žila si ve vlastním světě a nechtěla být rušena.

Měla jsem za úkol paní Janě vysvětlit, že pečovatelky musejí jednou za čas v jejím pokoji uklidit, převléknout postel, umýt koupelnu. A ona si musí převléknout košili a dát si sprchu. Nikdo ji nevyhání z jejího království. Jen je v něm potřeba občas vyšůrovat – už se tu nedá dýchat.

Byla to pravda – pach nepraného šatstva iluzi podmořské říše dost kazil. (I když… představa, že podmořské krajiny nesmrdí, je jistě naivní. To jen my lidé to necítíme, nedovedeme čichat pod vodou.)

Nevím, jestli jsem byla něco platná. Tlumočila jsem Janina slova: byla mořská princezna, její synové, vládce oceánů, trojzubec je mocný, kapitán Nemo, obrovská škeble, to je jasné, želvy se dožijí tisíců let.

Ona ale má slova nevnímala. Ani když jsem na žádost doktorky zvýšila hlas a na stařenku skoro křičela, nepovedlo se mi k ní proniknout.

„Musím se poradit s naším týmem,“ povzdechla doktorka. „Možná jí podáme sedativa. Není to dobré, ale nemůže žít ve špíně. Ještě před měsícem nám dovolila tady uklidit. Teď už to nedovolí.“

Ne, opravdu jsem nepomohla problém vyřešit. Ale úplně mě nadchlo, jak se tu o Janu starají. Chtěla žít v oceánu, a tak pro ni v domově pro seniory vytvořili oceán. Je to součást takzvané validační metody při jednání s pacienty s rozvinutou demencí: nemá smysl jim odporovat. Jen je to rozčilí a rozesmutní – a stejně za chviličku zapomenou, co jste jim říkali. Ať tvrdí cokoli, souhlasíte. A vytváříte pro ně svět, ve kterém je jim dobře.