Pád britského prince. Reputační balvan odvalila královská rodina za pět minut dvanáct

Byl to jeden z těch rozhovorů, které vstoupily do dějin televizní žurnalistiky. Skutečnost, že mladší syn královny Alžběty II. udržuje přátelské vztahy s finančníkem Epsteinem, vyšla najevo už v roce 2011. O tři roky uvedla Virginia Giuffreová, že byla obětí Epsteinova kupčení s mladými dívkami a ukázala na britského prince. Na světlo vycházely nové a nové důkazy a Andrew se rozhodl očistit prostřednictvím interview a kývl na rozhovor. Ten však pro něj skončil katastrofálně.
Lži a polopravdy prince Andrewa
Moderátorka BBC Emily Maitlisová byla velmi dobře připravená. Precizně připravenými otázkami tlačila Andrewa ke zdi a ten se zamotával do svých vlastních lží a polopravd. O svých stycích se sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem i s nebohou Virginií Giuffreovou. Ta se ocitla ve spárech Andrewa, když jí bylo sedmnáct let. Andrew popíral, že by ji kdy potkal. Skoro až komicky působilo jeho vykrucování, když měl vysvětlit, proč je tedy zachycen na snímku, na kterém drží Virginii kolem ramen.
|
Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina
Z rozhovoru je zcela evidentní, že Andrewa snad ani nenapadlo, že přátelit se s odsouzeným sexuálním predátorem, bydlet v jeho domech a navštěvovat jeho večírky, by mohlo být vnímáno nepatřičně. Bývalá Andrewova manželka Sarah Fergusonová to tehdy hodnotila jasně: „Kdyby to bylo na mně, nikdy by ten rozhovor neposkytl.“ Sám Andrew byl však přesvědčen, že se očistil. Dokonce měl v tom smyslu informovat svoji matku, královnu Alžbětu II. Byl ale nejspíš jediný, kdo si to myslel. Před soudem sice Andrew nestanul. Ale ačkoliv tvrdil, že Virginii Giuffreovou nezná, vyplatil jí milionové odstupné, když stáhne žalobu.
Reputační problém tak trval dál. Kdykoliv se objevila nová informace spojená s Epsteinem, pozornost se znovu stočila k Andrewovi. Když se objevil na veřejnosti, třeba při pohřbu královny Alžběty II., lidé bučeli a projevovali svoje opovržení. V rámci královské rodiny přestal plnit oficiální funkce. Dostal zákaz nosit vojenskou uniformu a více méně se stáhl z veřejného života. To však bylo stále málo.
Odebrání všech titulů
V polovině října vyšly posmrtné memoáry Virginie Giuffreové, která na jaře spáchala sebevraždu. Vzpomínková kniha popisuje, jak jako šestnáctiletá dívka nastoupila do floridské rezidence Donalda Trumpa Mar-a-Lago a jak se tam dostala do spárů sexuálních predátorů. Včetně Andrewa. To už bylo na královskou rodinu příliš. Andrew se vzdal užívání královských titulů, včetně vévody z Yorku. Že se tak stalo na nátlak rodiny, je dosti pravděpodobné.
|
Žádné tituly! A vystěhuj se! Král Karel III. potrestal bratra kvůli Epsteinovi
To už ale nestačilo. Veřejnost, média i mnozí zákonodárci požadovali víc. Byť se titulů vzdal, stále mu náležely. Poslední kapkou za Andrewovou kariérou se stala informace, že už dvacet let užívá prakticky bezplatně sídlo Royal Lodge. Dům o třiceti pokojích s kaplí, golfovým hřištěm a tenisovými kurty. To vše v areálu hradu Windsor a v tom byl háček.
Provoz hradu Windsor není v pravém smyslu slova soukromým majetkem panovnického rodu. Spravuje ho nezávislá společnost The Crown Estate a ta by tak měla činit s péčí řádného hospodáře. A neplýtvat. Na královskou rodinu se valil další reputační problém. Část poslanců si chtěla na hospodaření královské rodiny posvítit. Parlamentní výbor pro veřejné finance vyzval společnost, která spravuje královský majetek, aby vysvětlila, proč pronajímala sídlo princi Andrewovi za symbolickou částku.
Víc zatím zákonodárci nemohli. Parlamentní agendu určuje v Británii vláda a ta debatu o Andrewovi odmítla zařadit na program. Poslanci by tedy museli čekat na nejbližší tzv. den opozice. Trvalo by to, nebylo by to jednoduché, ale dříve či později by se špinavé prádlo královské rodiny začalo v Dolní sněmově přepírat. Nezbylo než zatáhnout za záchrannou brzdu.
V noci na pátek vydal Buckinghamský palác krátké prohlášení, ve kterém oznamuje, že král zahájil proces odebrání všech titulů svému bratrovi. Ten už do budoucna nebude princem Andrewem, ale bude používat jméno Andrew Mountbatten Windsor. A také se vystěhuje z Royal Lodge. Samozřejmě, že v textu není ani jednou zmíněno jméno Giuffreová nebo Epstein. Z kontextu i z poslední věty, ve které se píše, že „panovník si přeje, aby bylo zřejmé, že jeho myšlenky a sympatie jsou a budou s oběťmi a přeživšími jakékoliv formy zneužívání“, je jasné, odkud vítr vane.
Čekání na skutečnou reformu
Podle deníku Telegraph „stiskl král Karel III. nukleární tlačítko“. Po letech přešlapování přišlo vskutku přelomové rozhodnutí, po kterém britská veřejnost volala dlouho. To, k čemu nakonec došlo, nemá v moderní britské historii obdoby. Ke srovnatelnému ponížení došlo naposledy během první světové války, když v roce 1917 odebral král Jiří V. tituly svým příbuzným, kteří stáli proti Británii na straně Německa. Komentáři se shodují, že pro Karla III. muselo být rozhodnutí osobně mimořádně těžké. Andrew je jeho mladší bratr. Situace už přestávala být únosná a hrozilo, že hněv vůči Andrewovi se otočí proti celé královské rodině.
|
Britský princ Andrew nesmí na rodinnou vánoční oslavu. Pyká za špionážní aféru
Andrew Mountbatten Windsor se z Royal Lodge přestěhuje do Sandringhamu, který je královým soukromým majetkem. Karel III. bude svému bratrovi vyplácet ze svých peněz apanáž, dál bude Andrew pobírat i výsluhy z námořnictva, kde sloužil. Lze ovšem předpokládat, že mazánek královny Alžběty II., hrdina války o Falklandy i přední plejboj, nejspíš úplně zmizí z veřejného života. Reputační balvan se královské rodině podařilo odvalit za pět minut dvanáct.
Od skandálního televizního rozhovoru, který nastartoval Andrewův pád, uplyne brzy pět let. Pro britskou monarchii představoval Andrew velký reputační problém. Veřejnost už nebučela jen na zhýralého prince, ale lidé začali pokřikovat dotazy stran Andrewa i na samotného panovníka. Ten, když přebíral moc, slíbil, že bude zemi vládnout jinak. Moderněji. Že zeštíhlí královskou rodinu a zcivilní její provoz. Ponížení jeho bratra přišlo sice možná v nejzazší chvíli, ale přišlo.
Náznak, že to Karel III. myslí s reformami vážně, zde jsou. Opravdová reforma monarchie však nejspíš čeká až na jeho nástupce. Na jeho staršího syna Williama. Lidé znalí poměrů uvnitř královských paláců ostatně tvrdí, že to byl právě on, kdo přesvědčil svého otce k tomuto zásadnímu kroku.