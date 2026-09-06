Francouzi jim splnili mnohaletý sen. V Britském muzeu otevírají výstavu tisíciletí

Začalo to v 11. století. Tehdy se anglosaskému králi Eduardovi povedl osudný přešlap: zemřít bez mužských potomků. Na trůn se po něm sápal jistý Harold Godwinson, to se ale nelíbilo Vilému z Normandie. Vybudoval vojsko, se sedmi sty loděmi se přeplavil přes kanál a vylodil se s bojovníky u Hastingsu, kde 14. října 1066 normanské vojsko Anglosasy porazilo na hlavu.
„Byli obráceni na útěk a prchali, jakmile se jim k tomu naskytla příležitost, někteří na ukořistěných koních, většina po vlastních nohou. Ti, kteří se snažili vstát, ale neměli k tomu dost síly, leželi ve vlastní krvi.“ Tak událost vylíčil normanský kronikář Vilém z Poitiers. Se šípem v oku padl u Hastingsu i sám Harold Godwinson a trůn získal Vilém z Normandie, napříště známý jako Vilém Dobyvatel.
Z Bayeux do Londýna a zpět
Tapiserie z Bayeux líčí všechny tyto děje nejen slovem, ale především obrazem. Mezi námi, vlastně to vůbec tapiserie není, a dokonce ani nepochází z Bayeux. Technicky jde o výšivku na lněném plátně, kterou objednal někdo z okruhu Viléma Dobyvatele krátce po vítězné bitvě a kterou vyšily anglické vyšívačky.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Součástí pokladu katedrály ve francouzském Bayeux na opačné straně průlivu byla ale už od 15. století. Bůh suď, jak se tam dostala. Právě zde v Normandii se od těch dob můžou lidé těšit pohledem na vyšívané vítězství svých krajanů nad svým tradičním ostrovním protichůdcem.
Tapiserii nezničili ani revolucionáři na sklonku 18. století, ani ji neuchvátili nacisté, protože byla včas ukryta ve sklepení Louvru a už v červnu 1944 bylo Bayeux z područí okupantů zase osvobozeno.
Výšivka později dostala ve městě vlastní muzeum, kde ji může vidět úplně každý. Totiž… ne teď. Teď je muzeum zavřené, probíhá tu rekonstrukce. Znovuotevírat bude napřesrok na podzim, na kdy připadají tisící narozeniny Viléma Dobyvatele.
Kultura ve službách diplomacie
A tak se Britům splnil mnohaletý sen, o jehož naplnění usilují od roku 1931: přivítat tapiserii u sebe doma. Po řadě pokusů jim to umožnil prezident Emmanuel Macron, který upřednostnil dobré vztahy s britským sousedem před námitkami odborníků, že transport za kanál křehkou památku poškodí a že vyvážet k historickému soupeři dílo, které vypráví o našem slavném vítězství nad ním, je poněkud žinantní.
O diplomatických, bezpečnostních i restaurátorských manévrech, které převoz starobylé textilie provázely, si můžete přečíst třeba v National Geografic, věnoval se tomu dost zevrubně. Pro představu jen zopakuji postesknutí z Britského muzea, že jde o nejsložitější zápůjčku, kterou kdy podnikli.
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Čtyři nekrology týdne aneb Jak se na nás bude vzpomínat, až tu nebudeme
Poté, co dílo v Londýně tento týden společně přivítali francouzský prezident a anglický král s premiérem, ho od 10. září může vidět i prostý lid. Vstupenky do konce roku se ovšem vyprodaly bleskovou rychlostí a předprodej na další období se otevře nejdřív za měsíc.
Ztraceno v překladu
A co vlastně lidé uvidí? V bezpečnostní vitríně o stálé teplotě a vlhkosti leží skoro 70 metrů dlouhý lněný pás. Jeho šířka variuje od 50 do 70 centimetrů a obraz za obrazem se na něm odvíjí historický děj – 58 okének svérázného komiksu přivádí na scénu 627 postav, 737 zvířat, 37 lodí a 23 stromů a spolu s latinským výkladem připomínají, co předcházelo osudové bitvě u Hastingsu a jak dopadla. Královská korunovace Viléma Dobyvatele chybí, konec výšivky je totiž poškozený, a svět tak přišel o pointu.
Kromě samotného Viléma, vojáků obou armád anebo Harolda se šípem v oku se tu objevuje třeba biskup Odo. To byl Vilémův nevlastní bratr, a protože se na tapiserii vynoří hned několikrát, panuje domněnka, že právě on mohl být zadavatelem díla.
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Zachování paměti. Nová databáze ukazuje, kolik rozmanitých obětí za sebou zanechal nacismus
Anebo je tu tajemná Elfgiva. Na jednom z panelů dostává poctivou facku od jakéhosi kněze a ve spodní části výjev doprovází naháč s mimořádně vyvinutým přirozením. Pro některé badatele je tím symbolicky vyjádřeno, co přesně onen kněz s nebohou Elfgivou prováděl. Chtěly tak dávné vyšívačky upozornit na útrapy žen ve válečných konfliktech, které se ani po tisíci letech v tomto ohledu nezmírnily?
Elfgiva online
Každopádně identita oné Elfgivy stejně jako totožnost chlípného duchovního zůstávají zahaleny tajemstvím. Možná na něco časem přijdou restaurátoři, kteří už přislíbili vzít si textilii na konci londýnského dobrodružství pořádně do parády. A možná ne.
K čemu vlastně je znát všechny historické okolnosti dávno zapadlých dějů, když se můžeme nechat unášet úžasem nad fantazií a umem předchůdců z dávných staletí? Své Elfgivy má i dnešní doba, stejně jako dnešní Vilémy. Práce je s nimi i tak dost.
Komu postačí prostudovat si památku online, Normandské muzeum v Bayeux ji umožňuje zkoumat v digitalizované podobě scénu za scénou v detailním rozlišení. Elfgivu s knězem najdeme na 15. panelu. Ale za vidění určitě stojí všechny.