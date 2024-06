Z tohoto obrázku lze konstatovat několik věcí. Zaprvé, vládní strana ve volbách takřka jistě utrpí výraznou porážku – bude se hrát pouze o to, zda půjde o nakládačku, či knockout.

Do první skupiny spadá ztráta do 200 křesel v Dolní sněmovně, do té druhé ztráta až 300 křesel a vyoutování úřadujícího ministerského předsedy z parlamentu, což momentálně hrozí konzervativci Rishimu Sunakovi ve volebním okrsku Richmond na severu Anglie. Bylo by to poprvé v britských dějinách.