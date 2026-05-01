Okouzlení královským majestátem. Návštěva Karla III. v USA udělala z Trumpa na čas vřelého politika

V komentáři televizní stanice CNN jsme se mohli dočíst, že v zemi, která se téměř na ničem neshodne, byla britská královská rodina vřele přijata jak republikány, tak demokraty. Král měl přitom delikátní poslání: obrousit konfliktní hrany v americko-britských vztazích, které se nakupily v posledních týdnech hlavně kvůli válce s Íránem.
Odmítnutí britského premiéra Keira Starmera válku podpořit vedlo Trumpa k jeho očerňování i znevažování britské armády. A ještě předtím nesl s velkou nelibostí, že se Starmer připojil k odporu Evropanů vůči americkému záměru na anexi Grónska.
Vztahy mezi USA a Británií klesly na nejnižší stupeň od Suezské krize v roce 1956. Začalo se hovořit i o „potrestání“ Británie. Trump prohlásil, že USA mohou stáhnout svoji podporu britské suverenitě nad Falklandskými ostrovy, o něž Britové vedli několikaměsíční válku s Argentinou v roce 1982…
„Závar“ do vzájemných vztahů přinesl i únik nahrávky z projevu britského velvyslance ve Washingtonu Christiana Turnera k britským studentům, v němž uvedl, že „zvláštní americko-britské vztahy“ jsou už minulostí. Neznamená to sice podle Turnera rozkol, ale USA a Británie jsou rozhodně na konci jedné éry a ta éra se mění.
Karel III. měl tudíž nelehký úkol: přinést do Ameriky poselství, že Británie stále stojí o úzké spojenecké vztahy se Spojenými státy, zároveň ale dát i najevo, že může mít odlišný pohled na některé otázky a problémy současného světa.
Skrytá poselství
Zajímavý byl v této souvislosti především jeho projev v americkém Kongresu, za který si vysloužil ovace vestoje. Přednesl ho s typickou britskou zdrženlivostí, přesto do něj vložil skrytá poselství.
Trumpovu administrativu nekritizoval, nicméně připomněl důležitost brzd a protivah v politice, podtrhl důležitost NATO, obrany Ukrajiny i ochrany přírody. Tedy témata, kde Trump často jedná v rozporu s americkými spojenci. Zároveň jemně naznačil, že válka v Íránu škodí jak Britům, tak Američanům.
Prezident s ním nepolemizoval. Možná i z toho důvodu, že podle britského historika Anthonyho Seldona je Karel III. „pravděpodobně jediný člověk na světě, kterého Trump nechce urazit“.
I proto během návštěvy nezmiňoval politické neshody s Downing Street a chválil dlouhodobé vazby mezi USA a Británií. Svět viděl vřelejší verzi politika, který ho jinak dokáže prakticky denně svým politickým stylem řádně zaskočit.
Otázkou ovšem je, zda okouzlení královským majestátem nakonec vyústí v nějakou revizi nepřízně Trumpa vůči Británii, a zvláště premiérovi Starmerovi. Pochybnosti jsou na místě, neboť politické rozpory se zdají být dost hluboké.
Přesto je zjevné, že král je pro britskou politiku stále užitečným diplomatickým nástrojem pro svět, v němž přestávají platit zažité pravdy a který se nám před očima dramaticky mění.