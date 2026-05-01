Okouzlení královským majestátem. Návštěva Karla III. v USA udělala z Trumpa na čas vřelého politika

Miloš Balabán
Glosa   18:00
Spojené státy tento týden žily návštěvou britského panovníka Karla III. Americká média na chvíli opustila konfrontační politický tón odrážející rostoucí americkou politickou polarizaci a věnovala více pozornosti událostem, které byly s návštěvou spojené.
Uvítací ceremonie britského krále Karla III. a královny Camilly, při níž je v...

Uvítací ceremonie britského krále Karla III. a královny Camilly, při níž je v Bílém domě ve Washingtonu přivítali prezident Donald Trump a jeho manželka Melania. 28. 4. 2026 | foto: Profimedia.cz

Uvítací ceremonie britského krále Karla III. a královny Camilly, při níž je v...
Král Karel III: s manželkou Camillou, Donaldem Trumpem a jeho ženou Melanií na...
Král Karel III: s manželkou Camillou Donaldem Trumpem a jeho ženou Melanií při...
Uvítací ceremonie britského krále Karla III. a královny Camilly, při níž je v...
V komentáři televizní stanice CNN jsme se mohli dočíst, že v zemi, která se téměř na ničem neshodne, byla britská královská rodina vřele přijata jak republikány, tak demokraty. Král měl přitom delikátní poslání: obrousit konfliktní hrany v americko-britských vztazích, které se nakupily v posledních týdnech hlavně kvůli válce s Íránem.

Odmítnutí britského premiéra Keira Starmera válku podpořit vedlo Trumpa k jeho očerňování i znevažování britské armády. A ještě předtím nesl s velkou nelibostí, že se Starmer připojil k odporu Evropanů vůči americkému záměru na anexi Grónska.

Karel III. si utahoval z Trumpa: Bez nás byste mluvili francouzsky

Vztahy mezi USA a Británií klesly na nejnižší stupeň od Suezské krize v roce 1956. Začalo se hovořit i o „potrestání“ Británie. Trump prohlásil, že USA mohou stáhnout svoji podporu britské suverenitě nad Falklandskými ostrovy, o něž Britové vedli několikaměsíční válku s Argentinou v roce 1982…

„Závar“ do vzájemných vztahů přinesl i únik nahrávky z projevu britského velvyslance ve Washingtonu Christiana Turnera k britským studentům, v němž uvedl, že „zvláštní americko-britské vztahy“ jsou už minulostí. Neznamená to sice podle Turnera rozkol, ale USA a Británie jsou rozhodně na konci jedné éry a ta éra se mění.

Karel III. měl tudíž nelehký úkol: přinést do Ameriky poselství, že Británie stále stojí o úzké spojenecké vztahy se Spojenými státy, zároveň ale dát i najevo, že může mít odlišný pohled na některé otázky a problémy současného světa.

Skrytá poselství

Zajímavý byl v této souvislosti především jeho projev v americkém Kongresu, za který si vysloužil ovace vestoje. Přednesl ho s typickou britskou zdrženlivostí, přesto do něj vložil skrytá poselství.

Trumpovu administrativu nekritizoval, nicméně připomněl důležitost brzd a protivah v politice, podtrhl důležitost NATO, obrany Ukrajiny i ochrany přírody. Tedy témata, kde Trump často jedná v rozporu s americkými spojenci. Zároveň jemně naznačil, že válka v Íránu škodí jak Britům, tak Američanům.

Karel III. volal v Kongresu po jednotě NATO a podpoře Ukrajiny. Varoval před zneužitím moci

Prezident s ním nepolemizoval. Možná i z toho důvodu, že podle britského historika Anthonyho Seldona je Karel III. „pravděpodobně jediný člověk na světě, kterého Trump nechce urazit“.

I proto během návštěvy nezmiňoval politické neshody s Downing Street a chválil dlouhodobé vazby mezi USA a Británií. Svět viděl vřelejší verzi politika, který ho jinak dokáže prakticky denně svým politickým stylem řádně zaskočit.

Otázkou ovšem je, zda okouzlení královským majestátem nakonec vyústí v nějakou revizi nepřízně Trumpa vůči Británii, a zvláště premiérovi Starmerovi. Pochybnosti jsou na místě, neboť politické rozpory se zdají být dost hluboké.

Přesto je zjevné, že král je pro britskou politiku stále užitečným diplomatickým nástrojem pro svět, v němž přestávají platit zažité pravdy a který se nám před očima dramaticky mění.

Glosa

Okouzlení královským majestátem. Návštěva Karla III. v USA udělala z Trumpa na čas vřelého politika

Uvítací ceremonie britského krále Karla III. a královny Camilly, při níž je v...

Fico si na Svátek práce zkusil rozvážku pečiva. Že se to celé nerozkrade, divil se

Fico vzal noční směnu v pekárnách, rozvážel rohlíky (1. května 2026)

Nesahejte na První máj! Na Svátek práce bouřily ulice ve Francii, Turecku i Moskvě

Oslavy Svátku práce ve světě. Na snímku protest v Istanbulu. (1. května 2026)

Doporučujeme

Genový koktejl elixíru mládí. Podaří se vědě zastavit stárnutí?

Premium
ilustrační snímek

ONLINE: Levici hrála Internacionála. Pochod antifašistů provázely strkanice

Centrem Prahy prošel pochod proti fašismu v Parlamentu i v ulicích. (1. května...

Gloria Swanson byla pravou filmovou divou. Cartier se inspiroval jejím šperkem

Americká herečka Gloria Swanson na fotografii se svým hereckým kolegou ze...

Úhel pohledu

Čím více názorů máš, tím více jsi právníkem? O čem svědčí dva protichůdné názory téhož subjektu

Sídlo Agrofertu, 17. října 2025.

Špidla zakládá Novou sociální demokracii. Není tady dobře, říká expremiér

Zakladatel Nové sociální demokracie, bývalý premiér Vladimír Špidla

Pohled Zdeňka Lukeše

Od Bílé labutě k bruselské Světové výstavě. Kdo byl uznávaný architekt Josef Hrubý?

Pavilon EXPO 58 v Praze

Názor

Státní podpásovka. Školy mají povinně učit děti plavat, ale peníze na to nedostanou

Ilustrační snímek

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Moravec stále odmítá šest měsíčních platů z České televize. Ať je utratí jinde, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.