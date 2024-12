I díky němu máme svobodu. Před 150 lety se narodil Winston Churchill, který zachránil civilizaci v Evropě

Narodil se 30. listopadu 1874 britskému otci a americké matce. Otec Randolph byl politikem Konzervativní strany, v posledku neúspěšným. Mladý Winston byl v roce 1900 poprvé zvolen poslancem, taky za Konzervativní stranu. V roce 1904 však přešel k liberálům, neboť konzervativci prosazovali ochranná cla a protekcionářství, zatímco Churchill byl za svobodný obchod.

Před první světovou válkou sloužil v liberálních vládách na různých ministerských postech, nakonec jako první lord Admirality, tj. ministr válečného námořnictva. Jako takový byl hlavním architektem nešťastné a neúspěšné invaze u Gallipoli v Dardanelách v roce 1915, jež měla vést k obsazení Istanbulu a porážce Osmanské říše coby spojence císařského Německa. Turci však britský (většinově australský) expediční sbor rozstříleli.

Churchill rezignoval, ale v roce 1917 byl opět přijat do vlády. Byl stoupencem intervence proti komunistickému Rusku, bolševismus považoval za nový, unikátní druh barbarství a požadoval, aby byl „uškrcen ve své kolébce“ – dříve, než bude pozdě. V tomto se prokázal být prorocký.

Pro jeho současníky válečný štváč

Po první světové válce Liberální strana prakticky zkolabovala a začala ji nahrazovat Labour Party. Churchill se opět vrátil do Konzervativní strany, v jejíž vládě v druhé polovině 20. let působil jako ministr financí. Konzervativní vláda v roce 1929 padla a Churchill se v následující dekádě ocitl v politické izolaci a opozici. Do vlády se vrátil až v roce 1939.

Ve 30. letech měl v britské politice reputaci divokého, nezodpovědného extrémisty. Byl například proti nezávislosti Indie, nebo proti abdikaci krále Eduarda VIII., který se hodlal oženit s dvakrát rozvedenou ženou, což tehdy bylo společensky nepřijatelné.

A právě ve 30. letech 20. století vyvstala kauza, která způsobila návrat Churchilla ke slávě a k vrcholnému státnictví – ale zároveň málem zahubila civilizaci v Evropě: vzestup nacistického Německa.

Churchill s obavami sledoval počínání Hitlera u moci v Německu po roce 1933, s obavami sledoval vyzbrojování Německa a jeho militarizaci, s obavami sledoval nečinnost Británie a Francie, a všímal si zla a zákeřnosti nacistické ideologie. Věděl, že Hitler musí být rázně a rychle zastaven, dokud je čas, jinak přijde nová světová válka, ničivější, než byla ta předtím. Varoval před tím. Jenže jeho hlas byl nevyslyšeným hlasem volajícím na poušti.

Současníci jej považovali za válečného štváče. Toto jeho období života je dobře známé a oceňované v Československu. O Mnichovu v Dolní sněmovně řekl: „Británie a Francie měly na výběr mezi válkou a hanbou. Vybraly si hanbu. Budou mít válku.“

Jeho nejskvělejší chvíle

A v září 1939 válka přišla. Premiér Chamberlain učinil rozumné rozhodnutí, pozval Churchilla do válečného kabinetu. Churchill se stal (opět) prvním lordem Admirality a signál všem válečným lodím Královského námořnictva zněl: „Winston is back.“

Desátého května 1940 se valily tanky wehrmachtu přes pláně Beneluxu a severní Francie a premiér Chamberlain podal demisi. Král Jiří VI. pověřil Churchilla, aby vedl jeho vládu. Stává se premiérem ve věku pětašedesáti let a nastává jeho „nejskvělejší chvíle“.

Když Francie na přelomu května a června vojensky zkolabovala a kabinet maršála Pétaina podepsal s Němci příměří, Hitler měl za to, že válku právě vyhrál. Očekával, že Británie s ním uzavře separátní mír. Pokud ji nabídne dobré podmínky. A ty nabídnout ochoten byl: „... vy budete mít koloniální impérium v zámoří, já budu mít celou kontinentální Evropu.“

Každý jiný státník Británie by to akceptoval. Proč? Protože Británie už nemohla vyhrát. Nezapomínejme, ta válka začala kvůli Polsku, kvůli garancím samostatnosti Polska. Představa, že po pádu Francie se britská armáda vylodí ve Francii, osvobodí Francii, obsadí Německo, osvobodí Polsko v situaci, kdy Stalin byl přičinlivým pomocníkem Hitlera, a v Americe panoval izolacionismus, byla fantasmagorií – hlavně poté, co jen tak tak unikla destrukci u Dunkirku. Takže „rozumnou“ politikou bylo akceptovat ztráty a uzavřít separátní „mír bez vítězů a poražených“.

Churchill řekl: „Ne!“

Proč?

Viděl dál než ostatní

On totiž nebyl obyčejným státníkem, on byl velkým státníkem. Viděl dál než ostatní. Viděl, že pokud s Hitlerem uzavře separátní mír, Hitler „tisíciletou říši“, totalitní monstrum, od Atlantiku po Ural, vybuduje. Pak získá nové, „zázračné“ zbraně a už ho nikdo nezastaví, ani Amerika. Prostě odehraje se alternativní studená válka s Amerikou a Británií na jedné straně a nacisticko-fašistickým totalitním soustátím na straně druhé – s tím, že v této alternativní studené válce nebude mít Západ ani půlku Evropy a místo ruskému šlendriánu bude čelit německé preciznosti.

Churchill chápal, že po pádu Francie se jedná o válku novou, už nikoli defenzivní, nýbrž preventivní; jejím cílem bylo zabránit tomu, co plánoval Hitler. Věděl, že sám ho neporazí, proto spoléhal na dvě věci; v jedné se mýlil, v druhé měl pravdu.

Měl pravdu, že totalitní spojenci Hitler a Stalin se časem rozhádají, jeden napadne druhého, a Británii tak svitne naděje. A mýlil se v tom, že Amerika sama o své vůli vstoupí do války proti Německu. To by Amerika neudělala, izolacionistický sentiment v Kongresu i v zemi byl příliš silný. Musela být napadena (Japonskem 7. prosince 1941) – a Hitler samotný jí vyhlásil válku.

Hitler byl modernista, revolucionář (neméně radikální než Lenin a Stalin), nacionalista a rasista. Churchill byl romantik, nostalgik, imperialista a konzervativec. Hitler chápal Schuschnigga, Beneše, Daladiera, Chamberlaina, Stalina lépe, než oni jeho; ale byl to Churchill, kdo naopak chápal lépe Hitlera, než Hitler chápal jeho. Hitler vlastně Churchilla nikdy nepochopil; stejně jako omyl nechápe pravdu, ale pravda chápe omyl.

V roce 1945 Hitler padl, díky tomu, že v roce 1940 Churchill vydržel a Británie samotná po celý rok od června 1940 do června 1941 nesla tíhu boje proti nacismu. Jenomže v roce 1945 nic neskončilo, začínal konflikt další, vlastně pokračování toho starého, a svými důsledky neméně, možná více fatálnější.

Ten, který měl mravní sílu varovat

Vskutku, když se v září 1939 Churchill vracel do vlády jako první lord Admirality, žilo pod totalitarismem méně lidí než o deset let později, kdy pod komunismem byla nejen střední a východní Evropa, ale i pevninská Čína.

Nezapomínejme, Hitler a Stalin začali válku jako spojenci paktem Molotov-Ribbentrop; válka vedla ke zničení Hitlera a jeho říše, ale Stalin a jeho říše z ní vzešli silnější.

Ne, práce v roce 1945 nebyla vůbec dokončena. A autoritu, prestiž i mravní sílu varovat Západ před komunismem měl právě on, nikdo jiný toho nebyl tak schopen. Snažil se, snažil se přesvědčit Američany, ať je druhá fronta otevřena na Balkáně, ať se do střední Evropy dostanou dřív než Rudá armáda. Marně, z logistických důvodů to zamítli. Nemocný prezident Roosevelt byl ohledně hrozby komunismu slepý; a jeho vláda skrz naskrz prošpikovaná sovětskými agenty. Chtěl Stalinovi dát více, než chtěl Stalin sám. A Churchill už neměl sílu tomu zabránit. To je jeho tragédie: byl dost silný na to zabránit triumfu nacismu, ale už neměl sílu bránit triumfu komunismu.

V roce 1945 jej voliči zbavili křesla premiéra, v březnu 1946 varoval Západ a Ameriku před Stalinem, Sovětským svazem a komunismem ve svém slavném projevu o Železné oponě ve Fultonu ve státě Missouri. V roce 1951 jej voliči ještě jednou vrátili do křesla premiéra, ale to už byla jen labutí píseň starého lva v zimě. Už zdaleka nedosahoval síly a energie Winstona Churchilla z let 1940-1945.

To byly triumf i tragédie jeho státnictví. Proto, že žil a jako státník působil, jsme my jako civilizace v Evropě v klíčových letech 1939-1945 přežili.

Churchillův příklad a jeho zásada „v boji rozhodnost, v porážce vzdor, ve vítězství velkorysost“ jsou a navždy zůstanou inspirací pro každého a všechny, kdo bojují za svobodu.