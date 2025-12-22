Bruselská slabost a osa V4-1. Kyjev se po výpadku americké pomoci nemůže spoléhat ani na evropský týl

Miloš Balabán
Komentář   18:00
Summit EU v závěru minulého týdne oslabil šéfku Komise i německého kancléře a založil vznik nové osy Budapešť–Bratislava–Praha.
Zleva Andrej Babiš, Robert Fico a Viktor Orbán na schůzce Evropských států,...

Zleva Andrej Babiš, Robert Fico a Viktor Orbán na schůzce Evropských států, které rozhodly o poskytnutí půjčky Ukrajině. (18. prosince 2025) | foto: Viktor Orbán na sociální síti X

Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem...
Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu.
Zleva německý kancléř Friedrich Merz, český premiér Andrej Babiš a nizozemský...
Premiér Andrej Babiš (vlevo), nizozemský premiér Dick Schoof a předsedkyně...
Po patnáctihodinovém jednání lídrů oznámil v pátek nad ránem šéf Evropské rady António Costa, že EU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur, ale „ze svého“. Ručit za ni bude 24 zemí, Česko, Slovensko a Maďarsko to odmítly. Plán na reparační půjčku jištěnou zmrazenými ruskými aktivy spadl pod stůl, což je politický úder pro dva její největší podporovatele – předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a německého kancléře Friedricha Merze.

Celý nepovedený příběh začal před dvěma měsíci přiznáním dánské premiérky Mette Frederiksenové, že kromě využití zmrazených ruských aktiv neexistují jiné způsoby, jak financovat Ukrajinu v pokračující válce. Vzápětí se z toho stal politický střet.

Leyenová a Merz se snažili přesvědčit ostatní lídry, že je to legitimní cesta. Na zadní se ovšem postavil především belgický premiér Bart de Wever, který se obával rizik, jež by z navrhovaného řešení plynula pro Belgii. Ta spravuje ruská aktiva v objemu asi 185 miliard eur v bruselském depozitáři Euroclear. Jeho šéfka Valerie Urbainová varovala před odvetnými kroky Moskvy, bude-li reparační půjčka schválena. Podle ní hrozila konfiskace 200 miliard eur západního majetku drženého v Rusku. A jistě i znevěrohodnění Euroclearu jako solidního správce aktiv od řady nezápadních aktérů, třeba Číny či arabských monarchií.

Rizika ovšem zvažovaly i silné ekonomiky uskupení G7. Japonsko s 20 miliardami ruských aktiv odmítlo volit evropskou cestu. Stejný postup zvolily britské banky, kde se nachází osm miliard „ruských“ liber. I Francie odmítla sáhnout na 18 miliard eur zmrazených ve svých bankách. Jak pak mohl francouzský prezident Emmanuel Macron horovat v Bruselu za reparační půjčku?

A své si řekli i Američané. Vyzvali několik evropských zemí, aby zablokovaly přidělení půjčky Ukrajině na úkor zmrazených ruských aktiv, protože jsou nezbytná k dosažení míru, ne k pokračování války na Ukrajině. Výsledek bruselského maratonu tudíž není oslnivý. Evropa teď jen pomůže udržet se Ukrajině nad vodou bez strategie, co dál. Navíc se stále více obnažuje rozdíl v podpoře jednotlivých zemí. Sever Evropy ji navyšuje, jih naopak s pomocí ochabuje, což už vyvolává uvnitř EU animozity.

Nově se k tomu přidává vznik osy Budapešť–Bratislava–Praha, jakési V4-1, která zřejmě vznikla právě díky summitu. Podle dvou nejmenovaných diplomatů klíčový moment nočního bruselského maratonu nastal v momentu, kdy se Macron obrátil na maďarského premiéra Viktora Orbána s prosbou, aby neblokoval schválení společného dluhu. Ten vzápětí koordinoval kroky s Andrejem Babišem i slovenským premiérem Robertem Ficem a výsledkem byl jejich souhlas podmíněný tím, že žádná z těchto tří zemí se nebude na úhradě dluhu podílet.

A lze vyloučit, že se k nim časem nakonec nepřidají i další země, zvláště pak ty, které trápí vysoké zadlužení? Třeba i po možném nástupu více euroskeptických vlád podporovaných Washingtonem. Kyjev se tak po výpadku americké pomoci nemůže moc spoléhat ani na evropský týl.

