Bude už jenom hůř? Západ ztratil víru v budoucnost, proto vyhráli Trump i AfD

Tomu snu věřili i přistěhovalci, kteří se těmto pravidlům přizpůsobovali, protože se chtěli mít stejně dobře. Žít západní, ve specifické formě americký sen.
To všechno ale postupně ze západních společností mizí, protože víra v lepší budoucnost se vytrácí. Na druhou stranu je to vlastně logické. Proč by měli mladí věřit, když si ani nemohou pořídit byt? Buď není, nebo je příliš drahý. Všechno se zdražuje. Instituce vám diktují, jaké si máte koupit auto, co je společensky přijatelné, co ne. A do toho politické strany, které by nás měly zastupovat, neumějí představit věrohodné programy. Tak sázejí na marketingové obličeje s prázdnými frázemi.
Výsledek – nešťastní mladí, dospělí i staří skáčou na lep populistům z okrajů politického spektra, kteří jim slibují byty za pakatel, bezpečnost, zaručený recept na inflaci či návrat do krásného života, který kdysi znali. Jenže ten se nevrátí, dvakrát totiž nevstoupíš do téže řeky. Nikdo už moc nevěří, že někdy bude lépe.
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FIALA: Dát lidem pocit, že něco znamenají. Za výhrou AfD nejsou jen chyby tradičních stran
Z tohoto podhoubí vyšlo i kdysi nemyslitelné vítězství Alternativy pro Německo v zemských volbách Sasku-Anhaltsku. Nebo prezidentská výhra sebestředného pábitele Donalda Trumpa. To jsme se podívali na krajní stranu pravicového politického spektra. Ale podobné lidi najdete i nalevo: newyorský starosta Zohran Mamdani, španělský premiér Pedro Sánchez...
Politický střed, kam kdysi směřovala většina partají i voličů, se čím dál rychleji vyprazdňuje, protože lidé nevěří, že jim dokáže dodat, co chtějí. A to v době, kdy nejdřív přišlo 11. září a teroristé z al-Káidy, později z Islámského státu. Poté brutální finanční krize, hádky o klimatickou změnu, pár let poté covid a teď inflace a nejistota.
Proto dostávají šanci výřeční populisté na krajích politického spektra, o kterých si voliči řeknou: Co kdyby, proč bych jim neměl dát šanci, když mě ostatní zklamali?
Voliči jsou stále stejní
Ne, nemylme se, tito voliči nezradikálněli, jenom už nevidí světlo na konci tunelu. A nejhorší je to v zemích, kde vládnou velké koalice socialistů a lidovců jako v Německu. Voliči tam vlastně nemají na výběr, stále se jim do funkcí vracejí titíž lidé a země už kvůli tomu stagnuje.
Někdo se asi zhrozil a jiný řekl díkybohu, když AfD vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Jedni se bojí budoucnosti pod vládou populistické pravice, která vše zničí, jiní se těší na velké změny. Ani jedna ze stran však nemyslí na to, co bylo dřív normální – dohodu na společné vizi státu do budoucna. Ke které se samozřejmě dá dojít po různých cestách. Právě proto Německo i Západ včetně USA ztrácejí víru v pokrok a z politiky se stávají klanové války.
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Nepoučitelní voliči? Problém není v emocích, triumf AfD nastavil Merkelové zrcadlo
Dnes se spíš pošilhává po Číně, která ekonomicky přejíždí svět. Jenže opravdu by někdo chtěl žít v zemi, kde ho státní úřady na každém kroku sledují?
Ale neblížíme se jí už v EU formou různých zákazů a příkazů, které definují, jak má vypadat „správný člověk“? Svobodu a základy západní společnosti společně demontují jak zavedené strany – ze strachu, tak i levicoví a pravicoví populisté, kteří je nesnášejí, ale nemají jasnou vizi.
A pomáhají jim i nešťastní voliči, kteří nevidí cestu ven. Do budoucnosti. V dnešní době internetové je to ale strašně složité, když každý chce výsledky, které musí přijít rychlostí jednoho kliku na klávesnici.