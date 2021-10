Bude všechno jinak? Povolební koalice prožívá idylku, která nepotrvá příliš dlouho

Vláda se oproti předvolebním předpokladům rodí v zásadě hladce, byť ji se vší pravděpodobností zformuje hned pět stran. V součtu ale disponují 108 mandáty, tedy pohodlnou většinou. Což rychle uznalo i hnutí ANO, jak ústy Jaroslava Faltýnka („Umíme počítat do 108.“), tak Andreje Babiše, který po krátkém taktickém verbálním kličkování též konstatoval, že jeho hnutí vládu sestavovat nebude, a to ani pokud by ho k tomu Miloš Zeman pověřil. Nemocný prezident tudíž zůstává jedinou větší neznámou povolebního ani ne snad rébusu, jako spíše banálního mariáše.