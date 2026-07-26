Budou drobní akcionáři opět plakat, tentokrát kvůli ČEZ? Kuponová privatizace je varováním

Počítalo se tedy s tím, že ne na všem novopečení drobní akcionáři vydělají a v některých případech se jejich nově nabytý investiční majetek dokonce propadne k nule. Počítalo se však i s tím, že lidé přijdou o své podíly v lukrativních podnicích, přestože se budou prodeji svých akcií bránit?
Stále využívaná příležitost
Významné podniky, které stát v červenci 1991 zařadil do první vlny kuponové privatizace, dnes spojuje jeden společný jev: vlastnictví se v nich postupně zkoncentrovalo a drobní akcionáři, původně takzvaní DIKové, už v nich nemají ani akcii. V případě krachujících podniků jejich podíl přišel o veškerou hodnotu. To nebyl ovšem případ řady velkých firem, jež měly buď monopolní charakter, anebo unikátní produkt a byly pro investory lukrativní jako strategické aktivum a zpravidla i jistý zdroj dividend.
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Drobní akcionáři, kteří chtěli prostřednictvím těchto podniků dlouhodobé a poměrně jisté zhodnocení svých prostředků, však v drtivé většině svého cíle nedosáhli. Byli okolnostmi přitlačeni k odkupu svých podílů a ti nejzarytější odpůrci prodeje pak vytěsněni většinovým majitelem. Takové příběhy napsaly mimo jiné společnosti SPT Telecom (nakonec O2 Czech Republic), Plzeňský Prazdroj nebo slovenská rafinerie Slovnaft.
Je paradoxní, že se dnes široká veřejnost učí investovat do akcií, aby nenechala úspory pod matrací nebo na nevýhodných bankovních účtech. Přitom tu příležitost lidé už v devadesátých letech v masovém měřítku dostali. Přece jen však někteří z ní dosud těží. Mezi strategickými podniky zůstala aktuálně nejhodnotnější česká firma, kde byl minoritním akcionářům jejich podíl zachován. Jde přibližně o 30 procent skupiny ČEZ.
Zpochybnění důvěry v soukromé vlastnictví
Ani tento příběh však nemusí ve smyslu ochrany drobných akcionářů dopadnout dobře. Jejich podíly totiž podle záměru vlády mají být odkoupeny. Situaci sice relativizuje nedávno schválené rozdělení společnosti na výrobní část a „zbytek“, ale výroba má pak být kompletně zestátněna a menšinový podíl ve zbývající části ČEZ se má nabídnout soukromým investorům.
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Vláda se však nezavázala, že půjde přes burzu na veřejný trh. Čili může ho získat vybraný velký investor. V takovém případě vše skončí „pouhým“ vytěsněním minoritních akcionářů stejně jako v řadě jiných případů. Důsledkem bude nejen přerozdělení bohatství ve prospěch silnějšího, ale opět i zpochybnění důvěry ve smysl dlouhodobého investování a v soukromé vlastnictví vůbec.
Autor je analytikem společnosti Ozios.