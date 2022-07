Budou raketomety HIMARS stačít na víc? Mají Rusové podobně účinnou zbraň?

Nejprve Rusové postoupili až ke Kyjevu. Už už se zdálo, že jeho pád je jen otázkou času, ale byli odraženi. Pak zamířili na Donbas a jih. Už už se chystaly mapy území, která získají, ale teď začala ukrajinská ofenziva na Cherson.

Podíváte-li se na mapu, připomenete si Volhu u Stalingradu v roce 1942 a Rusy v roli Paulusovy armády na cestě do obklíčení. Ukrajinci poškodili mosty přes Dněpr a Rusové budou své jednotky zásobovat pomocí trajektů a pontonových mostů. Už už by si jeden řekl, že Stalingradem této války nebude boj o továrnu Azovstal, ale významnější Cherson. Nicméně…

Tu ofenzivu umožnily dodávky raketometů HIMARS. Budou stačit na víc? Přijdou další dodávky? Nevytasí Rusové podobně účinnou zbraň? To nejsou defétistické otázky. Tato válka naučila jisté obezřetnosti. Vícekrát už se ukázalo, že jásot nad něčím byl předčasný. Je to stále otevřená věc, což by ovšem v únoru nečekal asi nikdo.