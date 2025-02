Když burza vrcholí, ale i varuje. Trh s dluhopisy vysílá pozoruhodné signály

Když Donald Trump zvítězil v listopadových prezidentských volbách, obchodníci šťastně hnali ceny akcií nahoru. Dolar posílil a výnosy z dluhopisů se pohnuly v očekávání, že jeho výhra přinese nejen zrychlený hospodářský růst, ale dost možná i další vlnu inflace. Celostátní volby pro akciový trh ve skutečnosti nemají význam – tento předpoklad potvrzují výnosy akcií za více než sto let.

Zatímco však akciový trh je od léta převážně optimistický, trh s dluhopisy vysílá pozoruhodné signály. Výnos dluhopisů může dosáhnout 5 % v prvním čtvrtletí roku 2025, než se potenciálně vyšplhá dále. Desetileté výnosy státních dluhopisů se mohou podle investiční firmy T. Rowe Price poprvé za více než dvě desetiletí vyšplhat na 6 %, protože fiskální potíže USA se zhoršují.

Fakt, že se americké ekonomice přes prudké zvýšení sazeb podařilo vyhnout recesi, je historicky unikátní. Rostoucí výnosy z dluhopisů jsou však znepokojivé. Nejenže poškozují portfolia investorů, ale také zatěžují ekonomiku, protože zvyšují úrokové sazby, čímž stoupají náklady na hypotéky na bydlení a firemní financování. Nakonec se může stát, že nepříznivě ovlivní ceny akcií. Nadměrná fiskální stimulace by mohla přispět ke zvýšení inflace.

Americký ekonom Charles Kindleberger v knize Horečky, paniky a pády: dějiny finančních krizí (2023) upozorňuje, že nic tolik nenaruší duševní klid a rozvahu člověka, jako když vidí přítele zbohatnout. Zvýší-li se počet firem a domácností účastnících se této praxe natolik, že strhnou i segmenty populace, které se od riskantních podniků jindy drží dál, spekulace na zisk se může přeměnit do mánie či bubliny.

Největší pozornost si získává akciový trh, a to z dobrého důvodu. Obecně to bylo pro investory báječné období – loni, v posledním desetiletí a opravdu mnohem déle. Volby na tom nic nezměnily. Dlouhodobější výnosy amerických akcií jsou působivé. Navzdory hrozným letům – rok 2022 byl obzvláště úděsný – byl celkový výkon S&P 500 v posledním desetiletí úctyhodný. Včetně dividend vytvořil celkový výnos 13,2 procenta ročně a 246 procent kumulativně.

Poslední dekáda zahrnuje pandemii koronaviru, války v Iráku a Afghánistánu, stejně jako válku na Ukrajině a na Blízkém východě. Politicky zahrnuje Bidenovu a Trumpovu administrativu a vládu Baracka Obamy. Bez ohledu na to, kdo zastával úřad prezidenta a ovládal administrativu, americké korporace se neustále vracely k ziskovosti a celý akciový trh dokázal najít způsoby, jak obnovit stoupající kurz.

Co ví Warren Buffett

Budoucnost nikdo nedokáže spolehlivě předpovědět. Dělat si s ní starosti je zcela přirozené a je možné, že druhé Trumpovo prezidentství bude představovat tak velkou trhlinu v dějinách, že to, co přišlo předtím, už nemůže sloužit jako spolehlivý návod k investování. Přesto o tom investiční stratég Jeff Sommer v New York Times 5. listopadu 2024 pochybuje. Pokud jde o vaše finance, bude lepší tyto starosti odložit stranou a udržet si racionální investiční strategii.

Do portfolia patří jak akcie, tak dluhopisy. Největšího výnosu dosahují akcie, které jsou však nejvíce kolísavé. Poslední tzv. býčí trh (tedy výrazné zvýšení cen na burze) trvá přes dva roky a odstartoval dnem 12. října 2022. Za dva roky dosáhl celkový nárůst indexu S&P500 62 procent. Průměrná délka „býčího trhu“ po druhé světové válce je pět a půl roku, přičemž celkový průměrný nárůst indexu S&P500 během „býčího trhu“ je 180 procent.

Přesto existují určité varovné signály. Když se nejsledovanější investor na světě necítí při investování dobře, měli bychom se my ostatní bát? Miliardář Warren Buffett, který zavtipkoval, že jeho oblíbeným horizontem držení akcií je „navždy“, v poslední době snižuje účasti v amerických firmách. Dokonce drží neuvěřitelných 325 miliard dolarů v hotovosti, většinou v podobě pokladničních poukázek.

Jakab Spencer ve Wall Street Journal loni 11. listopadu kladl otázku: ví Buffet něco, co my ne? Buffett a jeho zesnulý obchodní partner Charlie Munger nepřekonali burzu 140krát tím, že by byli časovači trhu. Pravděpodobně nejslavnější Mungerův citát je jeho první pravidlo složeného úročení: „Nikdy jej zbytečně nepřerušujte.“ Investoři sledují pozorně, co kupuje a prodává, ale mnohem méně, kdy to dělá. I před finanční krizí si Buffett vytvořil značnou hotovost – peníze, které nasadil oportunisticky.

Hodnoty akcií jsou dnes hodně napjaté. Warren Buffett používá indikátor – poměr akciového trhu a velikosti ekonomiky. Na jaře 2000 se indikátor pohyboval na úrovni 150 procent: akciový trh měl o polovinu větší hodnotu než bohatství, která americká ekonomika dokáže vygenerovat za celý rok. Podle Buffetta by měla hodnota akcií růst zhruba tolik, co ekonomika. Pokud je rychlejší, jde pravděpodobně o projev bubliny. Co následovalo: „medvědí trh“ (tedy klesající trend na trhu po delší časové období)

v letech 2000–2002, kdy se technologický Nasdaq postupně propadl o 78 % a nechal za sebou investory v slzách a beznaději.

Jak napsal Jaroslav Bukovský v deníku E15 loni 14. října – dnes podobná kontrolka bliká ještě varovněji: americký akciový trh je zhruba více než 209 procent výkonu americké ekonomiky. Podobnou disproporci ještě finanční trhy nikdy nezažily. Z hlediska dlouhodobých trendů je Buffettův indikátor

o 70 procent výše, než by statisticky měl být. Buffettova společnost Berkshire Hathaway proto hromadí hotovost – na nejvyšší úrovni od roku 1990.

Když jsou akcie nadhodnoceny, Berkshire hromadí hotovost, protože Buffett nachází stále méně společností ke koupi. Největší akciový podíl má Buffettova společnost stále ve společnosti Apple, který však snížila o 67 %. Apple v listopadu varoval investory, že její budoucí produkty nebudou nikdy tak ziskové jako iPhone, ačkoli investuje nemalé prostředky do umělé inteligence. Hodnota Berkshire Hathaway loni poprvé překročila bilion dolarů.

Dluhopisový barometr

Druhým varovným signálem je trh s dluhopisy. Trh se trápí jistotou rostoucího břemene státního dluhu a možností vyšší inflace

v budoucnu. Dluhopisům se zdaleka nedařilo tak dobře ani v poslední době, ani během dlouhého období. Přesto jde o nezbytné investice, protože bývají méně kolísavé než akcie a obvykle se na ně lze spolehnout, že si udrží hodnotu. Trh s dluhopisy je dobrým barometrem stavu ekonomiky.

Nedávné zprávy z dluhopisů a dalších souvisejících trhů zřejmě odrážejí obavy z důsledků voleb a mohou pro akciový trh v následujících měsících věstit nepříznivé zprávy. I když inflace klesá a americký Fed, tedy centrální banka, v reakci na to snížil krátkodobé sazby, sazby stanovené na dluhopisovém trhu rostou. Trh s dluhopisy tak reaguje na důsledky vítězství Trumpa v prezidentských volbách daleko citlivěji.

Americký vládní deficit je tak velký, že se poměr dluhu k HDP pohybuje kolem 123 % HDP a snadno může narůst na 200 % HDP. Gillian Tett ve Financial Times loni na podzim odhadoval, že kdyby byla zvolena Kamala Harrisová americkou prezidentkou, stoupl by americký veřejný dluh o další dva biliony dolarů. Za vlády Donalda Trumpa se může veřejný dluh zvýšit dokonce o čtyři biliony dolarů.

Zvyšováním úrokových sazeb dávají finanční trhy najevo, že budou trestat politiku, která podle nich zažehne inflaci a zvedne státní dluh. Vyšší výpůjční náklady by se promítly do Trumpovy ekonomiky, zpomalily by růst a další trhy. Snížení daní, které má podle Trumpa podpořit hospodářský růst, vytváří zásah do státního rozpočtu. Avizované snížení daní a cla by podle agentury Bloomberg zvýšily deficit a inflaci.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell na tiskové konferenci při snížení úrokových sazeb 7. listopadu 2024 pronesl: „Úroveň našeho dluhu v poměru k ekonomice není neudržitelná. Cesta, po které kráčíme, je však neudržitelná. My to vidíme. Příliš velký deficit za situace bezmála plné zaměstnanosti je v konečném důsledku hrozbou pro ekonomiku.“

Kdy narazíme?

Americké volby zdražily financování vládám i v Evropě. Aby evropští lídři pokryli své výdaje, musí investorům do vládních dluhopisů svých zemí nabídnout vyšší úrok. Trpké ovoce sklízí třeba Berlín. Úrok, za který si půjčuje Amerika, se bezprostředně propisuje do toho, za kolik si půjčí zbytek světa včetně Česka.

Je současný vývoj předzvěstí krachu, nebo dokonce „medvědího trhu“? Dlouholetý investor David Roche ze společnosti Quantum Strategy očekává, že „medvědí trh“ přijde v roce 2025. „Medvědí trh“ nemá jasnou definici, ale obecně se považuje za situaci, kdy ceny akcií a akciových indexů sestoupí ze svého maxima o 20 procent. Některé definice jako podmínku upřesňují, že pokles o 20 procent by měl být dlouhodobější, alespoň dvouměsíční.

Jakab Spencer ve Wall Street Journal napsal, že si nemyslí, že stojíme před krachem nebo že spadneme do „medvědího trhu“. Měli bychom však zvážit, co dnešní ocenění říkají o výnosech v příštích letech, která budou zahrnovat dobrá i špatná období. Goldman Sachs, Vanguard, Bank of America či J. P. Morgan varují, že americký akciový trh stoupl tak vysoko, že v příštím desetiletí zažijeme průměrné výnosy nižší.

Stratég Goldman Sachs David Kostin nedávno předpověděl, že výnos S&P 500 v příštím desetiletí bude v průměru jen 3 % ročně – méně než třetina poválečného tempa. Kostinova zpráva je varovná, zchlazuje optimismus investorů, ale je v souladu s jinými prognózami. Správce obřích aktiv Vanguard nedávno předpověděl roční rozpětí výnosu 3 % až 5 % pro velké americké akcie a jen 0,1 % až 2,1 % pro růstové akcie v průběhu deseti let.

Dlouhodobě akcie porostou, krátkodobě však mohou kolísat. Někdy může trvat i roky, než se vymaní ze ztrát. Je proto důležité mít racionální investiční strategii a být na trhu dlouhodobě. Do zdravého portfolia patří jak akcie, tak dluhopisy.

Autor je ekonom z VŠE a ČVUT Praha