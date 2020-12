BUŠTA: Až se to přežene. Tři gastronomické trendy, které se brzy vrátí

Tři módní trendy, které se prý brzy vrátí. 1. „Instagramovatelná gastronomie“. Před několika lety ji výstižně popsal marketér jednoho z našich největších restauračních řetězců: „Nikoho ještě před pár lety nenapadlo, že k nám budou chodit hipsteři na sekanou, fotit si ji a chlubit se na Instagramu. Průměrně nám za týden přibude okolo dvou set až tří set fanoušků a ani nemusíme být bůhvíjak aktivní.“

Instagramerům se musí jít naproti. Znamenitě instagramovatelný je humr na míse nebo salát s květinami, horší to je se špagetami carbonara nebo zmíněnou sekanou. Množí se kurzy, jak podat jídlo, aby hosté zapomněli jíst a fotili, sdíleli a dělali zadarmo reklamu jak blázni. Instagramovatelné nemá být jen jídlo, ale také interiér (což takhle momentku s pivem pod parohy), personál (společný snímek s Pohlreichem) i spolustolovníci (do hospody s umytými vousy).

2. „Interaktivní gastronomie“. Pradávný styl se zabydlel v moderních městech. Stoly v restauracích jsou umístěny hned vedle sporáků, aby mohli hosté pozorovat, jak kuchaři vaří nebo dokončují jídla. Říká se tomu otevřená kuchyně. Strávníkům přináší nejen divadelní verzi televizních show, ale také kýžený pocit pospolitosti, v radikálnější úpravě třeba i tím, že všichni sedí pohromadě u obrovských stolů jako četa husarů. Hosté si užívají osobního kontaktu s kuchyní a výhody pro restauraci jsou nezanedbatelné. Kuchaři získávají okamžitou zpětnou vazbu a ušetří se za číšníky i prostor. A kromě toho: je to velmi instagramovatelné.

3. „Foodtrucková gastronomie“. Princip není nový, pojízdné stánky s pizzou, burgery nebo fish and chips brázdí starý i nový kontinent léta. V USA a posléze v západní Evropě však dotáhli myšlenku dál. Ke slovu se dostaly skutečné kamiony, kde lze koupit jídla take away, ale také tam můžete obědvat nebo večeřet přímo „na palubě“.

Nabídka pokročila od prostých snacků ke krabům s avokádem, ústřicím a kuřatům v tandooru. V Česku už byla založena asociace food trucků, většina členů ovšem zatím nabízí pojízdný catering pro svatby nebo firemní party. Pravidelné „linky“ s několika zastávkami denně však už křižují i tak gastronomicky konzervativní zemi, jako je Francie. Extrémně instagramovatelné.

Všechny tyto trendy lze objevit v loňských předpovědích, rok uběhl a ve výhledech jsou zas. Tradicionalisté dostanou zabrat.