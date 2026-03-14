Umělá inteligence táhne akciový trh. Ten zatím vzdoruje inflaci, clům i gravitaci

Investování do akcií je všeobecně vnímáno jako riskantní a nebezpečná hra s nejistým výsledkem. To je ale pravda pouze zčásti. Ano, ztráty bývají pro investory reálné, ale trvají krátkou dobu. Akciový trh má však jednu skvělou vlastnost: v dlouhodobém horizontu je nakloněn býkům, tedy růstu. Ačkoli jsou růstové trendy přerušovány krátkými a prudkými propady akcií, celkový trend je pozitivní.
Býčí akciový trh, který se zrodil v době administrativy prezidenta Joe Bidena, v dubnu 2025 téměř skončil. Pak ale jakoby zázrakem akcie dostaly s boomem umělé inteligence druhý dech. Byla to vrtkavá jízda a loni v dubnu při vyhlášení Trumpových cel se zdálo, že skončí. Býčí trh v indexu S&P500 však nakonec přežil prudký propad, spolu s bezpočtem dalších nezdarů.
Jak argumentuje britský analytik Robin Harding ve Financial Times 29. prosince 2025, nadšení na trzích nemusí nutně znamenat iracionalitu. Projevuje se jako investiční boom, který se může změnit v propad, nikoli jako bublina, která se vyfoukne. Největším důvodem, proč nazývat současný vývoj spíše boomem než bublinou, je hnací síla, která za tím stojí: malá skupina zavedených technologických gigantů, kteří mají racionální důvody utratit stovky miliard za umělou inteligenci.
Býčí trh neskončil
Jak vysvětluje americký investiční stratég Jeff Sommer v New York Times 20. října 2025, současný býčí trh zatím vzdoruje inflaci, clům i gravitaci. Vezměme si, jak daleko se dostal od svého zrodu před více než třemi lety za Bidenovy administrativy. Index S&P500 v roce 2022 v té době klesl o více než 25 procent uprostřed prudce rostoucí inflace pandemické éry a rostoucích úrokových sazeb.
Kdy bude nafta levná a na kom to záleží? A máme se bát inflace?
12. října 2022 se však americký akciový trh otočil. Od tohoto data do konce roku 2025 akciový index S&P500 získal 95 procent. Včetně dividend se podle společnosti FactSet, která se zabývá finančními daty, investice do nízkonákladových indexových fondů S&P 500 vrátily o více než 97 procent.
To znamená, že investoři do nízkonákladových indexových fondů sledujících trh byli schopni od začátku býčího trhu téměř zdvojnásobit své investice.
Býčí trh na jaře 2025 téměř zanikl. Uprostřed obchodního dne 7. dubna 2025 klesl index S&P500 oproti poslednímu vrcholu o více než 20 procent. Kdyby uzavřel na této úrovni, podle Howarda Silverblatta, hlavního indexového analytika, býčí trh by skončil a začal by medvědí trh. Z této hrozivé úrovně však trh později během dne vzrostl. Sotva o fous, býčí trh pokračoval dál.
Tento trend na akciích pokračuje už čtvrtým rokem. Pouze jednou v historii se stalo, že růst trvající tři roky nevydržel i po celý čtvrtý rok, a to před šedesáti lety. Posledních pět růstových období vydrželo i přes čtvrtý rok a až na jeden v tomto čtvrtém roce americké akcie přidaly přes 10 %. Současný býk ve svém třetím roce „zmohutněl“ o 15 %, což je pro tuto fázi cyklu nadprůměr.
Ctnost trpělivosti
Trpělivost a odhodlání investorů jsou sice někdy těžce zkoušeny, ale bývají štědře odměněny. Nejdrastičtější pád akciového trhu v době finanční krize (2007–09) srazil index S&P500 o 55 %. Výsledkem však byl jedenáctiletý býčí trh s celkovým zhodnocením přes 527 %.
V průměru se akciový trh během medvědích trhů propadne o 31 %, býčí trhy však nabídnou v průměru zhodnocení o 254 %. Jak ukazuje český investor Andrej Rády v článku pro investiční web 15. října 2025, navzdory cyklickým krizím se dlouhodobě vyplácí být na straně býků, tedy optimistů.
Býčí trh v USA po druhé světové válce trvá v průměru kolem pěti let a index se zvýší téměř trojnásobně. Průměrný býčí trend přidal hodnotě akcií o 190 %. Od roku 1957 sedm předchozích býčích trhů přežilo nejméně tři roky. Když už to dotáhly tak daleko, všechny šly ještě dál. Současný býčí trh má ještě slušný prostor k dalšímu růstu.
Válka na Blízkém východě děsí trhy. Ropa může vyšplhat až na 200 dolarů za barel
V investorském světě je důvěrně známý termín „americká výjimečnost“. USA se podílejí téměř 70 procenty na předním globálním akciovém indexu, zatímco v 80. letech to bylo 30 procent. Americký podíl na globálních akciových trzích je mnohem větší než jeho podíl na globální ekonomice (27 %). Technologická mánie vedená umělou inteligencí koncentruje bohatství v USA do ohromující míry.
To ale neznamená, že by jiné kapitálové trhy nebyly výnosné. V posledním desetiletí, kdy americký akciový trh roztrhal konkurenci a generoval výnosy třikrát vyšší, než je průměr zbytku světa, se ujalo přesvědčení, že USA mají monopol na tvorbu bohatství. Tento refrén lze slyšet i dnes, kdy mnohé zahraniční trhy konečně překonávají. Není to ale pravda a nikdy nebyla. Za posledních pět let narostly české akcie rychleji než americké.
Trh opravuje nenapravitelné
Jak ukazuje předseda Rockefeller International Ruchir Sharma v článku pro Financial Times 11. srpna 2025, Amerika nemá monopol na tvorbu bohatství. Hnací síly tvorby bohatství mimo USA se liší typem a dopadem, od výroby v Indii po kovové doly v Kanadě, kontrakty v oblasti obrany v Evropě a dokonce i některá státem podporovaná odvětví v Číně. To vše popírá konvenční názor, že žádný jiný stát než Amerika nemá vzkvétající podnikatelskou kulturu schopnou vytvářet bohatství.
Pod deseti nejlepšími světovými podniky a jednotlivci řada států ve skutečnosti také vytváří značné bohatství. Dokonce i v uplynulém desetiletí, kdy byly výnosy amerického akciového trhu skutečně výjimečné, si jeho soupeři udrželi své. Od roku 2015 vytvořil svět celkem 444 společností s tržní kapitalizací, která dnes přesahuje 10 miliard dolarů. Solidní většina z nich – 248 – vznikla mimo USA.
Jak upozorňuje Ruchir Sharma, tam, kde se objevují mnohamiliardové podniky, se pravděpodobně objevují i miliardáři. Od roku 2015 vzrostla světová populace miliardářů o 1 200 na více než 3 000 a sedm z deseti nových miliardářů se vynořilo mimo USA. Zatímco v Americe vzrostl počet jmen na Forbesově seznamu o 70 procent, od Indie a Číny po Kanadu, Izrael a dokonce Itálii vzrostl o 90 procent či více.
Toto je desítka nejbohatších lidí planety. Musk míří k bilionovému rekordu
Dokud USA nespadnou do recese, je těžké odolat energickému býčímu trhu. Na druhou stranu, na domácí půdě i ve světě se schyluje k tolika krizím, že by bylo pošetilé vylučovat možnost, že nějaká neurčitá událost – možná eskalace celních válek nebo geopolitické nejistoty – uspíší velký pokles. Dějiny akciového trhu však ukazují jeho silnou schopnost napravovat zdánlivě nenapravitelné.
Přehnaný strach z bubliny
„V některých měřítkách se ocenění akcií v USA blíží úrovním, jaké jsme neviděli od bubliny internetových firem,“ varoval v nedávném projevu Andrew Bailey, guvernér Bank of England. Někteří investoři se obávají, že se možná nacházíme v období podobném roku 1999, těsně před krachem.
Zdá se však, že více investorů věří, že jsme blíže roku 1996 a že stahování peněz z akcií riskuje, že se vzdáme tučných zisků, které teprve přijdou. „Je to nejisté, ale stále je brzy vyvozovat předčasné závěry,“ řekl Paul Christopher, šéf globální investiční strategie ve Wells Fargo. „Nejsme ale v roce 1999 – to můžeme říct s jistotou.“
„Bubliny vznikají, když všichni věří, že cena nemůže jít dolů,“ vysvětlil investor Ben Horowitz. „Nejjasnějším znamením, že v současnosti nejsme v bublině, je skutečnost, že téměř všichni mluví o bublině.“
Joe Rennison v New York Times 11. prosince 2025 vysvětluje, že mezi současným vzrušením z umělé inteligence a bublinou internetových firem jsou některé důležité rozdíly. Jedním ze způsobů, jak se na to podívat, je použití poměru cena k ziskům – který se vypočítá vydělením ceny akcie firmy jejím ziskem, neboli tím, kolik peněz firma vydělá. Čím vyšší poměr, tím spekulativnější sázka.
V 90. letech a na počátku nového tisíciletí mnoho společností, které vedly boom, nevydělávalo mnoho peněz, pokud vůbec nějaké. To vedlo k velmi vysokým poměrům poměru ceny akcie k ziskům na akcii u některých společností, protože ceny akcií šly stále výš, i když zisky výrazně zaostávaly. Nyní se technologický sektor obchoduje s poměrem ceny akcie vůči ziskům na akcii u třiceti, na vrcholu internetové bubliny to bylo kolem padesáti.
Hrozí návrat inflační vlny, zní z ECB. Zvýšení sazeb je na spadnutí
Cisco Systems byla největší společností v indexu S&P 500, když v březnu 2000 praskla internetová bublina. Její poměr ceny k ziskům na akcii dosáhl vrcholu na více než 200, což znamená, že cena jejích akcií byla více než 200krát vyšší než její zisk za předchozí rok a bez dalšího růstu, i kdyby všechny zisky společnosti byly převedeny zpět na akcionáře, trvalo by dvě století, než by investor dosáhl hranice rentability.
Nvidia, největší společnost v indexu S&P 500 dnes a první společnost, která na akciovém trhu dosáhla hodnoty 5 bilionů dolarů, také koketovala s některými extrémními metrikami oceňování. Její poměr ceny vůči ziskům dosáhl vrcholu v roce 2023 na více než 200, stejně jako u Cisca, během počátečního nadšení pro umělou inteligenci po uvedení ChatGPT do světa v listopadu 2022.
Od té doby však Nvidia vydělala mnohem více peněz. Stále neukojila poptávku po svých vysoce výkonných počítačových čipech. Dnes se její poměr ceny k ziskům na akcii pohybuje kolem 45, a pokud výpočet založíme na očekávaných budoucích ziscích, spíše než na ziscích za posledních 12 měsíců, tento poměr klesne na zhruba 25.
Zatímco cena akcií Nvidie za poslední tři roky vzrostla zhruba o 1 000 procent, její zisky rostly ještě rychleji. To znamená, že její akcie jsou z hlediska valuací levnější než před třemi lety, řekl Stacy Rasgon, akciový analytik v AB Bernstein.
Autor je ekonom, VŠE a ČVUT Praha