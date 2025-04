Byty a domy budou rozbuškou příští revoluce. A Fialova vláda pro to dělá maximum

Proč? Protože ceny bytů budou nadále růst výrazně rychleji než příjmy obyvatel Česka. Dosavadní vlády se bály trh s bydlením jakkoli regulovat a proto je u nás situace jedna z nejhorších ve vyspělém světě. Slibům o tom, že byty zlevní, až se „odšpuntuje“ bytová výstavba, věří možná jen Petr Fiala, to víte, je to politolog a ekonomické problémy jdou mimo něj.

Superdávka problém jen vyhrotí

Příspěvek na bydlení zavedla současná vláda v době raketového růstu cen energií ve snaze nedopustit, aby se z podstatné části národa stali bezdomovci. Někteří z nás si pamatují, jak pravicoví politici vyzývali občany, aby se nestyděli a šli se přihlásit o dávku. To už je dnes minulostí, právě Jurečkova superdávka má za úkol přibrzdit výrazný nárůst počtu těch, kteří o příspěvek žádají. Jinak řečeno více dávku znepřístupnit. Superdávka ale například vůbec nezohledňuje situaci lidí v exekuci či insolvenci, pan ministr si asi řekl, že tihle lidé si střechu nad hlavou nezaslouží.

Nelze tedy čekat, že problém nedostupnosti bydlení se tímto způsobem podaří nějak utlumit, superdávka jej spíš vyhrotí, chudší na tom budou hůř. Člověk by možná panu Jurečkovi přál, aby musel řešit v budoucnu to, co sám nadrobil.

Ti politici, kteří sami sebe nazývají konzervativci, nemají na současnou situaci žádný recept. Že si člověk s průměrnou mzdou nemůže v Praze dovolit podnájem, je realita. Nechť se páni ministři zeptají třeba mladých učitelek, jaké bydlení si mohou dovolit. Příslušnice téhle profese, která je sama, nedosáhne svým příjmem ani na „sociální“ bydlení, které zaměstnancům města nabízejí jednotlivé městské části ve spolupráci například se spořitelnou. Ta si zájemce o nájem testuje a mladý pedagog v hlavním městě zkrátka nemá ani na toto „sociální“ bydlení dostatečně velký příjem.

Problém řeší současná vláda větší přísností. Jistě, příspěvek na bydlení někteří zneužívali, nicméně většina je opravdu potřebuje. Vláda chce počet „dávkařů“ redukovat, patrně v naivní víře, že až přijdou tihle lidé o střechu nad hlavou, někde hodně rychle a tiše umřou.

Téměř feudální systém

Bytová otázka je u nás navíc doprovázena neuvěřitelně předpotopními předsudky: Každý, kdo se snaží, si nemovitost může pořídit, kdo ji nemá, je lempl, neúspěšný lúzr a nezaslouží si žádnou pomoc. Takhle se prosím, zejména na mladé, prsí většinou ti, kteří své byty zprivatizovali za babku v devadesátkách. To, že kolabuje trh s nájemním bydlením a boháči v nemovitostech vidí nejbezpečnější způsob, jak tezaurovat majetek, je snad mimo debatu.

Nebylo by na tom nic špatného, kdyby se politici odhodlali zakročit a například víc danili druhé či třetí nemovitosti, došlápli by si na Airbnb, kterážto „služba“ devastuje centra měst a mění druhdy rezidenční čtvrti v turistickou poušť. Člověku zůstává rozum stát nad tím, proč stát dotuje hypotéky a podporuje tak ještě více růst cen nemovitostí a zároveň zavádí restrikce na příspěvek na bydlení.

Leckomu přijde dnešní systém, který je téměř feudální a dělí lidi na majitele nemovitostí, kterým stát vychází všemožně vstříc, a bezzemky, na něž se žádné ohledy brát nemají, jako správný a spravedlivý. Jinému to může připomínat situaci, kdy hoří činžák a stát brání hasičům v příjezdu, protože majiteli se nejvíc vyplatí, když dům vyhoří do základů. A nájemníkům bez střechy nad hlavou všichni vzkážeme, že si za to můžou sami, měli se líp učit.