O telefonování de luxe a o mém třikrát zdaněném obydlí

Možná by mi to nějak lidsky vysvětlila nějaká lidská bytost z té firmy po telefonu, pokud by ovšem lidská bytost byla telefonicky dostupná. Myslím, že za spojení se skutečně existující osobou z masa a kostí si jednou budeme platit něco jako de luxe příplatek (což bych brala, kdyby taková možnost byla).

Taky za nemovitost si musím připlatit. Tedy za ten byt, co jsme si s mužem kdysi pořídili, abychom měli kde bydlet, samozřejmě za zdaněné peníze. Přeměna někdejšího kurníku rozšířeného o vedlejší přístřešek na obyvatelných pětasedmdesát metrů čtverečních byla náročná psychicky, ale i dvacetiletými splátkami, které spolykaly vše, co jiní využívali pro dovolenou v Bulharsku či v Jugoslávii. Těm, kdo stavěli, přitom asi nemusím připomínat, že ony už jednou zdaněné peníze srážkami z platu byly zdaněny podruhé na každé cihle a faktuře za provedení prací.

Následné třetí zdanění, prostřednictvím daně z nemovitosti, se mi zdálo celkem vlídné, jelikož ročně činilo jen o trochu víc než měsíční splátka na půjčku. Člověk vnímá, že město musí něco dostat, když se má starat o chodníky, veřejné osvětlení a tak. V poslední době ale čtu a slýchám v rádiu, že v některých zemích mají daně z nemovitosti vyšší než u nás, a proto by neškodilo je taky zvyšovat. Daří se. Loni už to bylo na dvě stě procent, letos ještě přihodili, že prý se změnila metodika. Už se neplatí z obytné plochy, ale z obestavěné plochy, jež je v případě, že bydlíte v napůl kamenné stavbě s metrovými zdmi, o dost vyšší.

No nic, hlady netrpíme, spíš obavami, co bude dál. Hlasy těch, kdo by rádi dostali do veřejného rozpočtu víc peněz, aby bylo na zbraně, totiž slýchám pořád dál, navíc s tím, že daň z nemovitosti by měla samozřejmě odpovídat taky hodnotě objektu. Můj objekt na bydlení kolaudovaný jako dva plus jedna by asi nikdo neohodnotil o moc výš než dva plus jedna jinde, kdyby ovšem tento nestál na Malé Straně. Když jej dědeček před sto lety kupoval, nebyla to vůbec prominentní čtvrť. Jistě, stály tu nějaké paláce, ale kolem nich bydlela skoro samá chudina. No, už nebydlí. Problém je, že už tu skoro nikdo opravdu nebydlí.

Mně se turistům a zlatokopům uhýbat nechce, ale občasnému povzdechu se neubráním. On si nejspíš každý řekne, co čeká, vždyť nahoru jde všechno. S tím ale nemůžu souhlasit. Vím totiž určitě, že například autorské honoráře za texty, jako je tento, nahoru nejdou. Jsou stejné, jako v minulém desetiletí.