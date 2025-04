Bydlení není sociální pomoc. Problém nehledejme v penězích, ale v obnovení více nabídek na trhu

Loni, ještě jako ministr pro místní rozvoj, se pirát Ivan Bartoš pochlubil, jak zpřístupní bydlení. Na síti X napsal: „Sněmovnou prošlo legislativní ukotvení dostupného bydlení. Je to důležitý krok – budeme podle něj dlouhodobě podporovat investice do bytových projektů. Jen letos na to máme více než dvě miliardy korun.“ Nový zákon o dostupném bydlení měl 1,6 milionu lidí vyřešit problém se střechou nad hlavou.

Připomeňme těm mladším, že dostupné bydlení existovalo. Byl s tím někdy problém. Byly pořadníky, známosti, úplatky a sociální politika. To se s novým zákonem obnoví, ne však dostupné bydlení.

Bydlíte v nájmu? Ano 29 %(8 hlasů) Ne 71 %(20 hlasů)

Nastalo zmatení pojmů. Dostupné bydlení není sociální bydlení. Mělo se jím původně umožnit vytvářet novou nabídku na trhu bydlení, která nebude podléhat krátkodobé splatnosti úvěrů a nutnosti vytváření zisků komerčních stavitelů, respektive pronajímatelů bytů. Ve Sněmovně ale návrh zákona postihly pozměňovací návrhy.

Podpořené domácnosti by podle nich měly podstoupit lustraci příjmů, které by neměly přestoupit 1,43násobek životního minima. Podle výpočtu Platformy pro sociální bydlení by za těchto podmínek mohlo mít nárok na garantovaný pronájem zhruba 24 tisíc osob. Takže už se nehovoří o dostupném, ale sociálním bydlení.

Možností opatřit si střechu nad hlavou dříve bývalo více. Neříkejme tomu „trh bydlení“, v dále popisované minulosti trh neexistoval a trh bydlení už vůbec ne. Ale zdroje nabídky byly přinejmenším tři. Státní výstavba, družstevní výstavba a soukromá výstavba, která se týkala pouze rodinných domů. Ale i ta byla významná, obnášela bezmála polovinu z postavených bytů.

Byla státem podporována. Existovaly stavební půjčky se zvýhodněným úrokem, novomanželské půjčky. Výsledkem bylo, že dělnická rodina s dvěma dětmi byla v rámci svých příjmů s to vzít si úvěr, postavit dvoupodlažní rodinný dům na vlastním pozemku a v horizontu své pracovní aktivity jej i splatit. Můžeme ještě připočítat výstavbu podnikovou. Státní (národní) podniky z potřeby „náboru a stabilizace zaměstnanců“ budovaly byty, často v režimu družstevního stavění nebo jemu podobného.

Splněný sen developerů

Tato struktura nepřežila 90. léta minulého století. Nejen proto, že po plánované ekonomice se rozvíjel kapitalismus a volný trh. Na ten si bydlení muselo ještě nejméně deset let počkat. Důvody byly hlavně ideologické. Privatizoval se obecní bytový fond. Vybírané nájemné přestalo dostačovat i na jeho údržbu, obce potřebovaly peníze, z prodeje bytů je získávaly a rády zapomínaly, nač ty byty potřebovaly.

Podobně zanikly také družstevní a podnikové byty. Jediným zdrojem nové nabídky se stala soukromá výstavba, ať už rodinných, nebo bytových domů jako developerské projekty. Takže také téměř jediným způsobem, jak získat bydlení, byl nákup bytu do osobního vlastnictví se státní podporou.

Dnes jsou prý klíčové státní dotace 8,5 miliardy korun na výstavbu nájemních bytů pro obce i firmy. Ministerstvo za to slibuje až 2 000 nových bytů ročně. Loni byla zahájena stavba 36 477 bytů a vzhledem k rychlosti stavebního řízení to vypadá spíše na 2 000 bytů během příštích 10 let.

Snahy jsou nyní vedeny k výstavbě obecních bytů. Ať už s pomocí developerských firem, nebo družstev. Že prý si do nich obce umístí své potřebné zaměstnance. Zbývá ubytovat ty „nepotřebné“. Jim náležejí příspěvky a doplatky na bydlení. Loni bratru za 20,3 miliardy korun ze státního rozpočtu, o 14 % více než v roce 2023 a více než dvojnásobek proti roku 2022.

Dávku loni v prosinci dostalo 285 900 domácností, o 15 tisíc víc než před rokem. V roce 2012 činily výdaje jen něco více než 5,7 miliardy korun, podporu mělo 182 300 příjemců. Přesto počet zahájených i dokončených bytů klesá.

Příčinou růstu těchto podpůrných výdajů jsou ceny bytů a následný růst nájemného. Obojí se oddělilo od vývoje disponibilních příjmů obyvatel i od inflace. Růst cen stavebního materiálu a stavebních prací s nimi drží linii, ceny bydlení nikoliv. Developerské společnosti to na inflaci svádějí, ale využívají prudkého růstu poptávky, poslední tři léta živené institucionálními investory, kteří skupují nové projekty a dále je pronajímají.

Dejme tomu, že i tyto byty se na trh dostanou. Potíž je ve zlozvyku developerů prodávat byty dříve, než je začnou stavět. Dva roky odkládali projekty, že není poptávka. Ale bylo jasné, že poptávka stále trvá, nedostatek bytů taktéž, a až se inflace uklidní, ceny rezidenčních nemovitostí vystřelí do výšin, o kterých se developerům mohlo před covidem jen zdát. Sen se jim splnil.

Další intervence státního rozpočtu problém neřeší. Cestou je vytvoření vícezdrojové nabídky. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) zveřejnila propočet, podle kterého se v roce 2025 dá vyprojektovat, realizovat a prodat či pronajmout standardní bytový dům za 62 000 Kč za čtvereční metr, a to včetně zisku 15 % pro všechny účastníky výstavby. Ceny bytu v Praze se ale dnes dotýkají 160 000 Kč/m2. Byt 68 m2 pro rodinu by se dal podle ČKAIT pořídit za 4,3 milionu korun, podle realitních kanceláří a developerů ale za 10,9 milionu korun.

Problém není v penězích, ale v obnovení více nabídek na trhu. Dílčí opatření jako omezení řetězení krátkodobých nájemních smluv budou mít svůj význam. Ale nejprve je nutné vyřešit, co pronajímat a komu.